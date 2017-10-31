Rüzgarı suçlamayı bırak, yelkenleri kullanmayı öğren

Lige düşük bütçelerle başlayan Adana Demirspor, Ligin 10.haftasında kendi sahasında Giresunspor'a 2-1 yenilerek 14 puanla 9. sırada yer aldı. Lig boyunca takım bir türlü istikrar sağlayamadı.Geçtiğimiz seneye göre başta yönetim, teknik ekibin ve futbolcuların tamamının değişmesiyle lig maratonunda yeni bir oluşumla başladılar. Sezon başından bu yana bir takım sıkıntılar çektiler.

Ligin 10. haftasına gelinmesine rağmen takım olarak bir kemik oluşum ve istikrar sağlanamadı. Hocamız Giray Bulak savunma futbolunu benimsediği için takım hücum futbolunu sahaya yansıtamıyor. Savunma yapmaya çalışırken gol yiyor, ileri uçta etkili olamıyoruz. Orta saha oyuncu Lingane'nin formsuzluğu, kanat oyuncuları Mendy ve LaLawelenin etkisiz kalması ve bu etkisizliğin ileri uçtaki Atabey Çiçeğin gol bölgelerinde fazlasıyla beslenememesi takım içerisindeki sıkıntıların başlıca kaynaklarıydı.

Giresunspor maçı öncesi yoğun yağışın maça etkisi olduğu ve en önemlisi hakem Volkan Bayarslan'ın yanlış tercihleri ve Adana Demirspor lehine verilmeyen penaltıları, bu maçın konuşulan en çok konusuydu. Böylesi mücadeleye dayalı bir ligde sonuç ve sebep ne olursa olsun oynayabildiğin en iyi futbolu oynayıp, mücadele gücünle ayakta kalıp, maç sonu iyi bir sonuçta ayrılmalısın. Umarım Giray hocamız bir an önce takım içerisindeki sistemi değiştirip 2-3 futbolcuyu kulübeye çekip, az şans tanıdığı futbolculara daha çok süre verir.

Bu ligin kapalı kutu takımlarından bir tanesi de Adana Demirspor. Lig sonuna kadar sıralamadaki durumu sürekli değişecek gibi duruyor. Son oynadığımız 2 maçtan ve alınan mağlubiyetlerden yeteri kadar ders çıkarılmıştır umarım.