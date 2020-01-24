VAR polisi

Yayınladıkları protokol ortada ancak ülkeler kendilerine has uygulamalar yapıyor. Bununla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum... Bunlardan ilki ve en ilginci monitöre nerdeyse hiç gitmeyen İngiliz hakemler. Sıkı durun, Premier Lig’de monitöre gitme sayısı sıfır (0). Premier Lig marka değerini düşünen Kulüpler Birliği hızlı karar verilmesi için VAR kararlarını doğrudan uyguluyor. Bunun tek nedeni oyunun kesintiye uğramaması ve seyir zevkinin azalmaması. Federasyon, monitörleri kullanılmadığı için satsa hakemlerin umurunda olmayacak! Hiç kullanılmadığı için çalışıp çalışmadığını bilen de yok! Satın alan, risk alacak anlayacağınız. Peki bizde durum nasıl? Çok şükür çıtayı olması gereken yere tekrar yükselttik. Gri pozisyonlara bakmıyoruz artık. Ancak

iyileştiremediğimiz şey monitörün önünde geçirdiğimiz zaman. Mevsimler geçiyor karar çıkmıyor. Monitöre sarılanlar bile var. Nasıl olsa uzun süre ayakta kalacaklar, belleri bari incinmesin. Buna da çözüm var; monitörün önüne bir bistro sandalye koyalım!

IFAB, BAŞVURULARA YETİŞEMİYOR

Gelelim başlığa; 100’ün üzerinde ligde VAR uygulanıyor. Gelen yüzlerce soruya, yoruma, şikâyete IFAB yetişemiyor. Bu nedenle IFAB, VAR polisliği yapmayacağını açıkladı. Protokolü yayınladıktan sonra bazı yorum farklılıklarını normal karşılıyor. Anlayacağınız İngilizlere ‘Neden monitöre gitmiyorsunuz?’ ve bize ‘Neden gidip dönmüyorsunuz?’ diye sormaya niyetleri yok.

ALİ ŞANSALAN VE ZORBAY KÜÇÜK

Profesyonelliği ‘hakemi aldatmak’, hocalığı ‘hakeme sallamak’, yöneticiliği ‘düdük astırmak’ sanan herkese karşı granit kadar sağlamlar. Üstelik sahadaki oyuncuların çoğundan gençler. Nasıl da dik duruyorlar diklenmeden, nasıl da kafa tutuyorlar eyyama ve eyyamcılara karşı, nasıl da parlıyorlar sahada. Ali Şansalan ve Zorbay Küçük’ten bahsediyorum. Tutumları, cesaretleri umutlarımızı yeşertiyor. Çok değil, sayıları 5-6 olsa kibirli meslektaşlarını ya hizaya getirecek ya da emekli edecekler. Ayaklarına taş değmez inşallah.

TCG SANCAKTAR'LA GİTSİNLER!

Google'a girip bakın, Riva’ya çıkarma yapmayan kulüp yok gibi. Kara kara, sıra sıra arabalarla karadan Riva’ya çıkarma yapıyorlar. Ne sonuç alıyorlar bilemem ama bir de denizden çıkarma yapmalarını tavsiye ederim. Karadeniz üzerinden Riva nehrine girerler, TFF bahçesine kolayca rampa yaparlar. Çok değişik ve etkili olacağından eminim. Çıkarma aracı mı? Dünyanın en büyük çıkarma gemisi TCG Sancaktar’ı şiddetle tavsiye ederim..

TEŞEKKÜR: Geçirdiğim ameliyat sonrası başta Federasyon Başkanımız Nihat Özdemir olmak üzere arayan, bizzat gelerek ziyaret eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.





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