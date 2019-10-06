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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Mariano'ya kırmızı, Belhanda'ya penaltı

Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
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Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
Mariano'ya kırmızı, Belhanda'ya penaltı

“Mariano, elini yumruk yaparak rakibinin beline vuruyor. Sarı değil, kırmızı olmalıydı. 90+1’de Belhanda’ya yapılan müdahale penaltıyı gerektirirdi.”

10 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı G.Birliği- Galatasaray maçında iki önemli hakem kararı var. Mücadele açısından zor geçen bir maçı yönetme adına hakem oldukça gayretliydi.

Ancak şanssızlık mı diyelim, iyi yer alamamadan kaynaklanan durum mu diyelim, Halil Umut Meler kalitesi ve kariyerine ters düşen kritik kararlar vardı. İlkinde, 30. dakikada ayite-Mariano mücadelesinde ayite, Mariano’nun boyun kısmına eliyle net bir şekilde müdahalede bulunuyor. Canı yanan Mariano top oynamaksızın rakibinin beline gelecek şekilde sağ elini yumruk yaparak vuruyor. Hakemin Ayite’nin elle müdahalesini de görmediğini düşünüyorum. Hakemin Mariano’ya kırmızı kart göstermesi daha şık olurdu.

90+1’de Galatasaraylı Belhanda’nın ceza alanı içerisinde Sessegnon tarafından sağ omzundan çekilerek düşürülmesi 10 kusurlu hareketten biriydi. Burada hakemin penaltı vermesi gerekirdi. İki pozisyon için de VAR incelemesi gerekir miydi... Bununla ilgili bir aktivite göremedim. Ahmet Oğuz’un kırmızısı doğru.

Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
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