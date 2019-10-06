Mariano'ya kırmızı, Belhanda'ya penaltı
“Mariano, elini yumruk yaparak rakibinin beline vuruyor. Sarı değil, kırmızı olmalıydı. 90+1’de Belhanda’ya yapılan müdahale penaltıyı gerektirirdi.”
10 sarı, 1 kırmızı kartın çıktığı G.Birliği- Galatasaray maçında iki önemli hakem kararı var. Mücadele açısından zor geçen bir maçı yönetme adına hakem oldukça gayretliydi.
Ancak şanssızlık mı diyelim, iyi yer alamamadan kaynaklanan durum mu diyelim, Halil Umut Meler kalitesi ve kariyerine ters düşen kritik kararlar vardı. İlkinde, 30. dakikada ayite-Mariano mücadelesinde ayite, Mariano’nun boyun kısmına eliyle net bir şekilde müdahalede bulunuyor. Canı yanan Mariano top oynamaksızın rakibinin beline gelecek şekilde sağ elini yumruk yaparak vuruyor. Hakemin Ayite’nin elle müdahalesini de görmediğini düşünüyorum. Hakemin Mariano’ya kırmızı kart göstermesi daha şık olurdu.
90+1’de Galatasaraylı Belhanda’nın ceza alanı içerisinde Sessegnon tarafından sağ omzundan çekilerek düşürülmesi 10 kusurlu hareketten biriydi. Burada hakemin penaltı vermesi gerekirdi. İki pozisyon için de VAR incelemesi gerekir miydi... Bununla ilgili bir aktivite göremedim. Ahmet Oğuz’un kırmızısı doğru.
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