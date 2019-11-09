Kurgu varsa birlik olup yok etsinler!

KİDİR bu ‘kurgucu’ Allah aşkına! Sahi var mıdır böyle bir babayiğit? Bir parmak işaretiyle bütün ligleri dizayn etsin! Bir talimatıyla istediği takımı şampiyon yapsın, istediğini küme düşürsün. Kimdir bunlar veya kimlerdir? Kendilerini akıllı, bütün futbol alemini aptal mı zannederler? Kanun bilmezler mi? Korkmazlar mı? Devletten çekinmezler mi? Yoksa mafya mı bunlar?

Milyonca dolarlar, Euro’lar ve liralar harcayan kocaman takımlarımızın saygıdeğer başkanları yeri geldiği zaman coşuyorlar, kükrüyorlar. Konuştukları zaman da ‘mangalda kül bırakmıyorlar. Bıraksınlar biribiriyle dalaşmayı. Eğer kurgu varsa birlik olsunlar. El ele verip bu kurgucuların üzerine çullanıp yok etsinler. Temizlesinler, deşifre edip dört bir aleme rezil etsinler, yerin dibine gömsünler. Bunu yapamıyorlarsa bunca masraf, bunca kavga niye? Oynamasınlar o zaman...

Kendimizi kandırmayalım. Hakem hataları üzerinden hayali senaryoların, polemiklerinin tuzağına düşmeyelim. Tam 42 yıldır futbol ailesinin içindeyim. Faal hakemliğimde, MHK yöneticiliği ve başkanlığımda UEFA ve FIFA gözlemciliğimde çok şeyler yaşadım, çok şeyler gördüm. 15 yıldır da yazılı ve görsel medyada çalışıyorum. Bu hayali senaryoları, polemikleri ve kurgu söylemlerini yıllarca dinledik durduk. Kime ne faydası oldu? Fırsatçılar hariç kimseye...

iFTiRALAR ATILDI

Peki kimler zarar gördü? Kimler görmedi ki. En başta futbolumuz. İmajımız zedelendi, marka değeri düştü. Kurumlar töhmet altında bırakıldı. Kulüplerimizin psikolojisi bozuldu. Oyuncularımızın motivasyonu ve konsantrasyonu dağıldı. İftiralar atıldı. Şahıslar zarar gördü. Hakemlerimiz çok yıpratıldı. Hata yaptıklarında kurgu yakıştırması yapıldı. Şampiyon yapmayacaklar, küme düşürecekler vb. gibi. Ama takımlar hata yapınca, oyuncular gol kaçırınca ses yok.

Nihat Özdemir mi, Mehmet Baykan mı, Zekiray Alp mi, Cüneyt Çakır mı ya da diğer hakemler mi kurgucu? Hepsi de saygın ve değerli insanlar. Federasyon ve MHK üzerinden ‘kurgu var’ algısı külliyen yanlış ve senaristlerin oyunudur.

HAKEMLiĞiN KIYMETiNi BiLiN

tRk Silahlı Kuvvetleri’nde 42 yıl çalıştıktan sonra kıdemli albay rütbesiyle emekliye ayrıldım. Benim gibi binlerce emekli albay var. Şayet hakem olmasaydım, beni sadece çalışma arkadaşlarım, devrelerim ve yakınlarım tanırdı. Ama hakemlikte öyle mi?.. 40 yıl da hakem camiası içinde bulundum. En tepeye kadar geldim, şöhret oldum. Futbolla ilgilenen on milyonlarca kişi, sizi hakem olarak tanır. H diye saygı gösterir. Bu iltifatlar bir insan için onur vesilesidir, gurur kaynağıdır.

Erman abi (Toroğlu) ve Ahmet Çakar ile Ankara’da beraber hakemlik yaptık. Üçümüz arasında sıkı bir dostluk vardı. Erman abi futbolculuktan geldiği için hakemliğimizin olgunlaşmasına ve gelişmesine katkısı çok büyük olmuştur. Ahmekt Çakar hem asker (yedek subay) hem yaşça küçük hem de gurbette olduğu için ona abilik yapmaya çalıştım.

Erman abiye hem içeride hem de Avrupa’daki maçlarında yardımcı hakemlik yaptım. Ahmet Çakar'ın Avrupa’daki maçlarının değişmez 4’üncü hakemiydim. Dışarıda çok büyük maçlar yönetti. Gururumuz oldu. Bugün geldiğimiz noktada hepimiz birer şöhret olduk. Ben camia içinde kalıp uzun süre yöneticilik yaptım. Sonra medya bölümüne geçtim. Ben hakem olmasaydım ‘amiral gemisi’ Hürriyet gazetesinde yazabilir miydim? Erman abi ve Ahmet Çakar hakem olmasaydılar medyanın popüler spor yorumcuları olabilir miydi? Olamazlardı ama Erman abi çok karizmatik büyük bir bir teknik direktör, Ahmet Çakar da çok ünlü bir cerrah olurdu.

MESLEĞiNiZE SAHiP ÇIKIN

Bütün bunları niye yazdım? Hakem kardeşlerime seslenmek istiyorum; hakemliğinizin ne derece kıymetli olduğunu anladınız mı? Mutlaka anlıyorsunuz hiç şüphem yok. Ancak tekrar hatırlamanın hiçbir mahsuru yok. Mesleğinize sahip çıkın, birlik olun, birbirinizi sevin sayın. Kıskançlık olmasın, rekabet olsun. Birbirinizi tamamlayın. Tartışılır olmaktan kaçının. Yetenekli olduğunuzu sahada gösterin. Elinizde büyük bir pırlanta var. Avucunuzun içinde sıkı sıkı tutun, sakın yere düşürmeyin. Bin parçaya bölünür bir daha toparlayamazsınız.