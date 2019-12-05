Hakemlere para cezası!

- Ben bugün MHK başkanı olsam bu maça maalesef yine iki tecrübeli hakemden birini atarım. Bu maçta ya Cüneyt Çakır yada Fırat Aydınus yönetir. MHK bu maçta macera aramasın. Derbinin skorunu da veriyorum. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 yener.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal çok başarılı bir iş insanı. Futbolda da bir o kadar başarılı. Hem Rizespor’un hem de Etimesgut Belediyespor’un başkanı. Geçenlerde “Hakemler başarısız olduklarında para cezası verilmeli” diye bir beyanat verdi. Sadece Hasan Kartal değil, birkaç futbol yazarı da aynı konuyu gündeme getirip duruyorlar. Hakemler başarısız olduklarında ‘Federasyon bunlara para cezası versin’ şeklinde. Ben bu konuyu futbolcular üzerinden değerlendirmek istiyorum. Sayın başkan Kartal’a soruyorum; kötü gol yiyen kalecine ya da boş kaleye golü atamayan oyuncuna para cezası veriyor musun? Sanmam. Olsa olsa oyuncu kadro dışı kalır, bir tek primlerden mahrum olur. Peki; hakem in cezası nedir? Biraz da bundan bahsedeyim. 43 Süper Lig hakeminin sadece 17’sinin 10 aylık maaş sözleşmesi var. Ortalama maaşları 15 bin TL civarında. Bu ücreti maça çıksalar da çıkmasalar da alıyorlar. Ayrıca Süper Lig’de yönettikleri bir müsabaka için 10 bin TL alıyorlar. Bazı maçlarda (bölgelere göre) ilaveten bir veya iki günlük de harcırah parası ödeniyor. O da yaklaşık bin TL civarındadır. Hakem bir maçta başarısız olur ya da kötü bir maç yönetir ise evde kalır. Yani maça çıkamaz. Bu da şu demektir; maç parası ve harcırah alamaz. Sadece maaşa kalır. Şayet maaş almayan grupta iseniz işte o zaman yandınız. Kaldınız mı evdeki hanımın maaşına!

PENALTI KAOSUNUN SEBEPLERİ

2019 Dünya Kadınlar Şampiyonası sırasında kadın hakemler penaltı vuruşu esnasında yapılan ihlalleri cezalandırma işini iyice abarttılar. Öyle ki ileri doğru atılan tek ayaklı bir adımda bile atış tekrarı yaptırıp kaleciye de sarı kart verdiler. Maç esnasında bu işi anlarım ancak uzatmalar sonunda yapılan penaltılarda bu kuralı katı bir şekilde uygular, bir de ihtarı olan kaleciyi ikinci ihtardan ihraç edersen o zaman ne olacak? Oyuncu değişikliği hakkı da yoksa işte o zaman ‘ayıkla pirincin taşını!’ FIFA ile IFAB el ele bir saçmalığa imza atıp bu şampiyonaya mahsus olmak üzere kaleciye ihtar verilmesini geçici olarak kaldırdılar. Günü kurtardılar ancak; bombayı da federasyonların kucağına bıraktılar. Bütün federasyonlar penaltı ihlallerinde hakemlerine, “Çok kuralcı olmayın” dediler. Nedeni de basitti. İhlal yapılmayan tek penaltının bile neredeyse hiç olmamasıydı.

ÇOK ABARTI NEDİR NE DEĞİLDİR?

12. haftadaki Yeni Malatya-F.Bahçe maçında Emre’nin penaltısını kurtaran Farnolle’un penaltı vuruşu sırasındaki ihlali VAR tarafından abartılı bulunmadı! Çok değil bir hafta sonra Göztepe-F.Bahçe maçında Altay’ın penaltıyı kurtarması sırasında ileriye çıkma hareketi çok abartılı bulunarak VAR tarafından müdahale edilip vuruş tekrar edildi. Asıl felaket kurtarıştan sonra başladı. F.Bahçe o arada atak geliştirerek gol atmıştı. Gol iptal edilip, penaltı tekrarlanınca F.Bahçe 2-1 galipken, bir anda 2-1 mağlup duruma düştü. Tabii böyle olunca hemen herkes ‘Bu çifte standart niye?’ diye sordu. Uzun lafın kısası FIFA’nın, “Penaltı vuruşlarında endişe etmeyin. VAR’ın varlığını bilen kaleciler korkar ileri fırlamaz” demesi ve buna karşılık UEFA ve federasyonların, “İhlal olmayan penaltı mı var? İhlal abartılı değilse müdahale etmeyin” demesi var. Arada sıkışan ne yazık ki hakemler oldu. 12 ve 13. haftalarda farklı 2 karar verdiler. Gündemi hayli meşgul eden abartı konusunun takdirini size bırakıyorum. Korkarım bundan sonra her kulüp, her penaltıdan sonra aynı itirazı yapacaktır. Bir penaltı çılgınlığımız eksikti, o da oldu çok şükür.