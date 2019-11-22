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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Hakem yükü kulüplere ağır geldi

Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
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Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ

Bülent Yavuz yazdı.

Geçen hafta ne demiştik, kısaca hatırlayalım... “Her sezon kulüpler, medya ve taraftarlarda aynı çılgınlık halleri: ‘Bize kumpas var." Bunları yazdıktan sonra teklifimizi yapmıştık: “Süper Lig hakemleri ve yardımcıları Kulüpler Birliği’ne devredilsin.” Ardından da konuyu ‘ironi’ olarak ele almış ve şunları söylemiştik: “Görsünler hakem yönetmek o kadar kolay mı? Anlasınlar bağırmak, çağırmak, düdük astırmak nasıl bir şeymiş görsünler.” Nitekim bir hafta geçmeden kulüp başkanlarının bazıları, “Biz neden yönetelim, niye biz yapacakmışız?” demiş, bazıları da yazının içeriği ile alakalı olmayan cevap vermiş, “Kulüpler Birliği Başkanı bir de hakem mi atayacak?” ya da “Elimize yüzümüze bulaştırırız” diyerek. Oysaki ben yazımda, “Kulüp başkanları hakem atasın” demedim. Zaten böyle bir olasılık  mümkün değil. Şunu söylüyorum: “Sezon açılıyor, bir hafta bilemediniz iki hafta geçiyor başta kulüplerimiz olmak üzere ‘Kumpas var, kurgu var, ligi dizayn ediyorlar’ diyerek ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. O zaman buyrun siz yönetin” diyorum. Tekrar ediyorum, hakemleri siz atayın demiyorum. Siz yönetin diyorum. Formülünü de Avrupa’daki örnekleriyle anlatmıştım. Kolay değildi. Aslında bunun uygulama olasılığının olamayacağını yazıyı kaleme aldığımda çok net biliyordum. Nitekim yanılmadığımı kısa sürede, kulüp başkanlarımızın açıklamalarından açık bir şekilde gördüm. Ne demişlerdi hatırlayalım: “Bu konu bizden uzak dursun... Büyük bir sorumluluk istiyor... TFF Yönetmeye devam etsin... Bu bizim üstesinden geleceğimiz bir durum değildir.” İşte tam da anlatmak istediğim buydu...

KUMPAS DA YOK, KURGU DA

Hakemleri yönetmek kolay değildir. Kimsenin memnun olmadığı, sürekli komplo teorileri üretilen bir ortam varken gel de yap bakalım... Emin olun üç, hadi bilemediniz dört hafta sonra Kulüpler Birliği Başkanı istifa eder, altı aya kalmaz birlik dağılır. Kumpas da yok, kurgu da. Artık anlayalım lütfen. Ligi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez. TFF, MHK ve hakemler üzerinden bu algıyı bırakalım. Kimseye faydası olmadığı gibi, artık kimse de inanmıyor. Ne hakemlerin ne de onları yönetenlerin bu işle asla ilgisi olamaz. Hakem hata yapar tamam. Ama bunu hata ötesine taşıyarak, ortalığı germek, kaos yaratmak doğru değil. Hataları hakem yöneticileri görür ve gereğini yapar. Kimsenin endişesi olmasın.

HAKEMLERİMİZ BOŞ DURMUYOR

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakemleri, yardımcıları ve 1. Lig hakemlerine 3 günlük bir seminer düzenledi. Bu seminerde Hollandalı eğitimci Jaap Uilenberg, UEFA’dan derlediği pozisyon görüntüleri ile Türkiye’de 11 hafta boyunca oynanan müsabakalarda tartışılan sarı kartlar, kırmızı kartlar, elle oynamalar, bariz gol şansı vb. hakem kararlarını izletip bu pozisyonlarla ilgili görüşlerini sordu. Daha sonra gözlemcilere de bir günlük seminer düzenleyerek hakemlere verilen derslerin kısa bir özeti paylaşıldı. Seminerin ardından bir konuşma yapan MHK Başkanı Zekeriya Alp, son derece faydalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek hakem ve gözlemcilere moral verdi.

 

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Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
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