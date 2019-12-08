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08.12.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Gol iptali ve penaltı doğru, Lemina'da hatalı

Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
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Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ

Halil Umut Meler, bir sarı kart hatası dışında mükemmel maç yönetti. Meler’in bu başarısında, VAR masasında oturan Cüneyt Çakır da büyük pay sahibi oldu

Meler, maçın tamamında kontrolü elinde tuttu. Oyuncularla iletişimi 10 numaraydı. Sempatik ve güleç yüzlüydü. Disiplin uygulamaları son derece doğru ve Avrupai di.

Galatasaray’ın VAR tarafından iptal edilen golünde Adem Büyük ofsayttaydı. Karar doğru.

Alanyaspor aleyhine verilen penaltı da yüzde 100 doğru karardı. N’Sakala topu eliyle kesti.

Meler’in tek hatası Siopis’in suratına eliyle vuran Lemina’ya sarı kart göstermemesiydi.

 

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Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
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