Cüneyt Çakır hatasızdı
“Hakem gerçekten mükemmeldi. Basit fauller çalmadı. Oyuna tempo katmaya çalıştı. Avrupai ve çağdaştı. 54’te VAR incelemesi sonucu çıkan elle oynama kararı da doğruydu.”
HAKEM Cüneyt Çakır mükemmel bir maç yönetti. 1, 3 ve 12’nci dakikalarda kiritik yerlerde verdiği üç faul kararı ile maçı adeta avucunun içine aldı. Sonra da kanaviçe örer gibi resital yaptı. Dünkü yazımda ne demiştim; ‘10 numara maç yönetir.’ Yönetti mi? Bal gibi yönetti. Basit fauller çalmadı. Oyuna tempo katmaya çalıştı. Hiçbir pozisyonu atlamadı. Avrupai ve çağdaştı.
54’ te kiritik bir pozisyon var. Babel ceza alanına girerken Gustavo’nun müdahalesiyle kendini yerde buluyor. Net bir şey yok, G.Saray penaltı bekliyor. VAR incelemesi pozisyonun başlangıcına götürdü ve Babel’in önce elle oynadığına karar verildi. Doğru bir VAR incelemesiydi.
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