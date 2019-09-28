Cüneyt Çakır 10 numara maç yönetecek

Yine zorlu bir derbi yine Cüneyt Çakır. Başkanlar gergin, antrenörler gergin, taraftarlar hepsinden gergin. Yani ortam alev alev yanıyor. Telaşa hiç kapılmayın; dünyanın 1 numarasi bizde. Cüneyt hoca ve arkadaşları bu maçı tereyağından kıl çeker gibi kusursuz yönetir. Yabancılar el üstünde tutuyor. Bizler hırpalamaya yer arıyoruz. Ama Cüneyt hoca tınmadan yoluna devam ediyor. Ellerini ovuşturup, hata yapsın diye bekleyenlere fırsat vermez. 10 numara maç yönetecek. Yeter ki futbolcular oyunu bozmasın. Gerisi kolay.

ADALET İSTİYORUZ ADALETLİ OLALIM

FUTBOLDAKİ hızlı gelişim, ekonomik kazançların yüksekliği ve oyun kurallarının sürekli revize edilmesi maç yönetimlerinin teknoloji desteği ile takviye edilmesi, futbola apayrı bir pencere açtı. VAR sisteminin uygulama alanı bulduğu her maçta artık hakemler, futbolcular, teknik direktörler, yardımcıları ve yedek kulübesindekiler sıkı sıkıya denetleniyor.

Özellikle topsuz alanlarda ve sportmenlik dışı olaylar ile ikili, üçlü mücadelelerde hakemi aldatmaya yönelik hareketler (elle oynama, kendini atma) gözden kaçmıyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor.

Hakemler maçta ceza kesememişse gereğini yapamamışsa, tabiri caiz ise ‘kabak gibi’ ortaya çıkıyor. Futbol kamuoyu, kulüpler ve medya açığa çıkmanın hesabını hakeme çok sert bir şekilde soruyorlar. Yetmedi, ilmik ilmik inceleyip, lime lime doğradıktan sonra da ‘EY FEDERASYON, EY MHK’ diye söylenerek sonuç istiyorlar, kelle istiyorlar.

Peki; hakemi aldatan elle gol atmaya çalışan, hakemin orasını burasını çeken, yetmedi tartaklayan futbolcuya niye hesap sorulmuyor? (Sorulsa da cılız kalıyor). Kulübelerde sürekli ihlal yapan, hakemin neredeyse 90 dakika boyunca verdiği her karara şiddetli bir şekilde isyan eden, jest ve mimikler ile hakemlerin otoritesini sıfıra indiren, taraftar ve oyuncular nezdinde rencide edip, zor duruma düşüren teknik direktörlere, yedek oyunculara aynı çağrı neden yapılmıyor? Yapılsa da yukarıda dediğim gibi sinek vızıltısından öteye gitmiyor.

GERİLİM BİTSİN ARTIK

HAKEMLİK zor zanaattır’ dediğimiz zaman bize gülüp geçiyorlar ve arkasından da ‘’Zorlaştıran sizlersiniz’’ diyorlar. Bir de neredeyse bizden daha iyi hakem rolüne bürünüyorlar. Peki; başkan ve yöneticilerin, futbolcuların, teknik direktörlerinin, yardımcılarının ve medyanın hiç mi suçu yok? Çok mu masumlar? Herkes kapısının önünü temizlese bugün yaşananların hiçbiri yaşanmaz. Futbolun paydaşları birbirlerine saygı ve sevgi atmosferi yaratırlarsa, futbolun güzelliğinin tadına doyum olmaz. Bugünkü kâbus gibi gerginlik de olmaz, bundan beslenenlere de fırsat doğmaz. Sezon başlarken verilen mesajları tekrar hatırlatmak istiyorum. Belki faydası olur diye...

- Birlikte Paylaşalım

- Rakibe Saygı

- Hakeme Saygı

YABANCI HAKEM ÇIĞIRTKANLIĞI

SON haftalarda bir yabancı hakem furyası aldı başını gidiyor. Öncelikle bu konudaki görüşümü net bir şekilde ifade edeyim: Eğer böyle bir uygulamaya gidilecek olursa; yabancı hakemler bir sezonda en fazla iki maç yönetmeli ve gelecek hakem de İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa’nın önde gelen FIFA hakemleri olmalı. Bizim ülkemizin 1. ve 2. sırasındaki FIFA hakemleri de bu ülkelerde aynı kalitedeki maçları yönetebilmeli (Yani değiş tokuş yapmak koşuluyla).

Şimdi gelelim konunun diğer tarafına... Dünyanın 1 numaralı hakemi bizde, yabancı otoritelerce el üstünde tutuluyor. Maçtan maça koşturuluyor. Övgü ile bahsediliyor...

FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, sevgili Cüneyt Çakır için methiyeler düzerken biraz ayıp olmuyor mu beyler?

Nedir bu yabancı hakem hayranlığı?