Ali Şansalan sınıfı geçti!
MHK, risk alarak bu zor maça genç hakem Ali Şansalan’ı atayarak, bir şekilde tecrübeli hakemlere ‘aklınızı başınıza alın’ mesajını verdi.
Şansalan da maçı iyi yöneterek sınıfı geçti. Onun başarısı diğer genç hakemlerin de önünü açtı. Şansalan, maçın tamamında dikkatli ve titizdi.
Baskı altında kalmadı, eğilip bükülmedi. Disiplin uygulamalarında adeta usta hakemler gibi sakindi. Gösterdiği kartların tamamı doğruydu. 35. dakikada Elneny-Korcan mücadelesi çok tartışıldı ama bana göre bu pozisyonda kasıt yoktu. Elneny’nin ayağı Korcan’ın kafasına kazara çarptı.
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