Adaletin de bir bedeli 'VAR'

Pek çok kez TFF 1. Lig kulüplerinden “Bizim ligde neden VAR uygulaması olmuyor?” diye yakınmalar duyuyorum. Bu istek hemen olacakmış gibi durmuyor. Bunun en önemli nedeni stadyum altyapılarının yetersiz olması. Çok basit bir örnekle başlamak istiyorum... Kameraların yerleri, özellikle ofsayt kameralarının yerleri hiç oynamayacak şekilde sabitlenmelidir. Yerlerinden bir santim dahi kıpırdamaması gereken bu sabit kameralar sayesinde ofsayt çizgileri çizilmektedir.

MALİYETİ YÜKSEK

Kamera yerini bir santim bile değiştirseniz yamuk bir ofsayt çizgisi çizmiş olursunuz. Bunun için mimari olarak sabit kamera yerleri olan statlara ihtiyaç var. Diyelim ki geçici kamera platformları yaptınız, bu kez de seyirciler hoplayıp zıplarken kamera konumunu etkilememeli ki maç boyunca düzgün bir ofsayt çizgisi elde edilsin. Kamera sayısı ile devam edelim... Süper Lig’de minimum 11 kamera ile çekimler yapılıyor. Bu sayının altında kamera ile VAR uygulaması yaparsanız sağlıklı netice alamazsınız. Öyle ki VAR tribünde otursa daha sağlıklı karar verir. Bildiğim kadarıyla 1. Lig maçları 6 kamera ile yayınlanıyor. Peki bu sayıyı 11’e çıkarırsanız artacak maliyeti düşünebiliyor musunuz? Çok kısıtlı oranlarda seyredilen bu maçların yükselen maliyetini yayıncı kuruluş karşılayabilecek mi? Ek maliyeti kim ödeyecek? TFF mi? Bir diğer önemli konu da her stadyuma fiber kablo döşenme zorunluluğudur. İş bununla da kalmıyor; yayın araçlarından gelen ses ve görüntüleri bu kablolara aktarmak için sabit paneller gerekiyor. Bütün bunlar hem yüksek maliyet hem de bakım idame zorunluluğu doğuruyor. Belki de bu nedenle Erzurum’daki mevcut altyapı Erzurumspor ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası maçında kullanılamadı.

OPERASYON ODASI NE OLACAK?

Gelelim Riva’daki VAR operasyon odasına... 9 ilave maç yükü nasıl kaldırılacak? Arı kovanı gibi gireni çıkanı çok olacak. Bir de bu işi yapacak yeterli sayıda ve kalitede hakem var mı? Hızla VAR eğitimleri veriliyor ama ne kadar yeterli olacak? Süper Lig’de dahi kalite sorunu yaşandığını biliyoruz. Bir de şunu merak ediyorum; Süper Lig kulüpleri her gün VAR’ı yerden yere vururken Birinci Lig kulüpleri bunu neden istiyor? Cevap basit; aklı başında olan herkes VAR’ın futbola olan katkısının farkında ve bilincinde.

DELİLİK ÇEŞMESİ!

İş artık şirazesinden çıktı. Her kulüp ve kadrolu yazarları ayrı bir komplo teorisi üretiyor veya delinin bile inanmayacağı iddialara inanıyor. Sanki bir delilik çeşmesi var ve bu çeşmeden su içmeyen bu futbol dünyasında yaşayamıyor. Ne kadar ‘Bu sudan içmeyeceğim’ diye direnirsen diren, sonunda gidip ağzını dayayıp kana kana içip deliriyorsun! Ondan sonra işin kolay. Artık tam teşekküllü cahilsin ve cehaletin verdiği cesaretle, yeni komplo teorileri üretmeye hazırsın. Aklı başında olan hep tereddüt içinde ve bilginin çokluğundan dolayı kararsız iken, cahil olan hep kendinden emin hep kararlı! Uzak durun şu çeşmeden.

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