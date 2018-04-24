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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
24.04.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Şampiyonun ayak sesleri

Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com
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Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com

Geçen hafta Ümraniye maçında son dakika yediğimiz gol moralleri çok bozmuştu.Deplasmanda rakipten alınan 1 puan her ne kadar yeterli görünse de arkadan gelen Gazişehir ve Bolu takımlarının da ilk 2 iştahını kabartmıştı bu gol.Tamam mı devam maçı bir diğer rakibimiz Gazişehirle oynandı.Alışık olduğumuz gibi bu hafta 6000 kişi Eskişehir maçında alınan ceza nedeniyle maça giremedi.

Bir araştırmak lazım bizim kadar ceza alan başka bir taraftar grubu var mı merak ediyorum. Sağolsunlar mesaj atıyorlar artık bu hafta cezalısınız diye.İnsan gerçekten kendini bir tuhaf hissediyor.Eskişehir maçını beraber aynı blok ta seyrettiğimiz arkadaşların bir kısımı ceza alırken bir kısmı ise ceza almadı. Stadlarda kimse biletinin olduğu koltukta oturmadığı için bu ceza işi de milli piyango gibi oldu.Kime isabet edeceği belli olmuyor.Bu işin bir an önce değişmesi gerekiyor.

Gelelim maça.İsmail hoca geçen hafta iyi oynayan kadroyu bozmayıp Alihan ve Sedata yanında verdi.Ligin sonunda karar kılınan çift forvet oyunu çok işimize yaramış görünüyor.Erken gelen gol maçın da kilidini açtı.Rakibin golü kendi kalesine atması moral bozukluğunu da berabere getirdi.İkinci gol de kaptırılan bir topla gelince rakip ilk yarı için oyundan da iyice düşmüş oldu.İkinci yarı Antep takımının yaptığı değişiklikler işe yaramış göründü. Çok şanslı olduğumuz dakikalarda yaşadık ama Umut'un güzel golü de galibiyeti müjdelemiş oldu. Maçtan önce eminim kimse 4-0 gibi bir skoru beklemiyordu. Balıkesir Ümraniye maçının berabere bitmesiyle ilk 2 deki yerimizi geri almış olduk.Haftaya Manisa maçı belki düğümün çözüleceği maç olacak. Manisa'nın durumu kimseyi rehavete sokmamalı.Arkamızda Ümraniye ve Bolu bu kadar yakınken puan kaybetme şansımız hiç yok. Bakarsınız haftaya Şampiyon oluruz.Demedi demeyin....

Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com
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