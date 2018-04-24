Şampiyonun ayak sesleri
Geçen hafta Ümraniye maçında son dakika yediğimiz gol moralleri çok bozmuştu.Deplasmanda rakipten alınan 1 puan her ne kadar yeterli görünse de arkadan gelen Gazişehir ve Bolu takımlarının da ilk 2 iştahını kabartmıştı bu gol.Tamam mı devam maçı bir diğer rakibimiz Gazişehirle oynandı.Alışık olduğumuz gibi bu hafta 6000 kişi Eskişehir maçında alınan ceza nedeniyle maça giremedi.
Bir araştırmak lazım bizim kadar ceza alan başka bir taraftar grubu var mı merak ediyorum. Sağolsunlar mesaj atıyorlar artık bu hafta cezalısınız diye.İnsan gerçekten kendini bir tuhaf hissediyor.Eskişehir maçını beraber aynı blok ta seyrettiğimiz arkadaşların bir kısımı ceza alırken bir kısmı ise ceza almadı. Stadlarda kimse biletinin olduğu koltukta oturmadığı için bu ceza işi de milli piyango gibi oldu.Kime isabet edeceği belli olmuyor.Bu işin bir an önce değişmesi gerekiyor.
Gelelim maça.İsmail hoca geçen hafta iyi oynayan kadroyu bozmayıp Alihan ve Sedata yanında verdi.Ligin sonunda karar kılınan çift forvet oyunu çok işimize yaramış görünüyor.Erken gelen gol maçın da kilidini açtı.Rakibin golü kendi kalesine atması moral bozukluğunu da berabere getirdi.İkinci gol de kaptırılan bir topla gelince rakip ilk yarı için oyundan da iyice düşmüş oldu.İkinci yarı Antep takımının yaptığı değişiklikler işe yaramış göründü. Çok şanslı olduğumuz dakikalarda yaşadık ama Umut'un güzel golü de galibiyeti müjdelemiş oldu. Maçtan önce eminim kimse 4-0 gibi bir skoru beklemiyordu. Balıkesir Ümraniye maçının berabere bitmesiyle ilk 2 deki yerimizi geri almış olduk.Haftaya Manisa maçı belki düğümün çözüleceği maç olacak. Manisa'nın durumu kimseyi rehavete sokmamalı.Arkamızda Ümraniye ve Bolu bu kadar yakınken puan kaybetme şansımız hiç yok. Bakarsınız haftaya Şampiyon oluruz.Demedi demeyin....
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