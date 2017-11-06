Biz Eskişehir'e gidemeyeceksek hızlı treni niye yaptınız ?



Biz maç izleyemeyeceksek o stadı niye yaptınız ?



Takımımıza destek veremeyeceksek pasoligi niye yaptınız ?

Maça gelirsek;



Yıllardır beklediğimiz bu maç, 3 puandan öte anlamlar barındırıyordu. Seyircimizin maça alınmaması, Ümraniye ve Giresun'un da kazanması ile ligin en önemli maçlarından biri haline gelen maça, biraz gergin başladık. Korcan iyi bir maç çıkartırken sakatlanması bizi biraz korkutsa da işler hep istediğimiz gibi gitti.İkili mücadeleleri kaybetmemiz kalemizde baskı görmemize neden olsa da Anton Futsila'nın mükemmel pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan ilk yarının son dakikasında takımımızı öne geçirdi. İkinci yarı kaleye geçen Altay Eskişehir'in iştahını kabartsa da yaptığı kurtarışlarla karşı takımın daha çok risk almasını sağladı. Kenan'ın enfes taşıdığı topla gelen 2. golle de çekirdek çitleyen Eskişehirliler'in de eve gidiş süreci başlamış oldu. Son dakikada gelen karşılıklı goller maçın skorunu da tayin etmiş oldu. Kalecimiz Altay'a tebriklerimizi gönderirken başta Kenan olmak üzere tüm takımı ve teknik ekibi tebrik ederim. Ayağınıza sağlık.

Gelelim maçın en önemli anına. Seramoni de üstünü çıkarıp çocuklara veren futbolcularımıza. Biz sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severiz. Hepinize helal olsun.

O değil de ne oldu bizim yeni stad ?