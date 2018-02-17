LİG YENİ BAŞLIYOR

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bir kez daha anladım ki gerçekten Ankara 19 Mayıs Stadyumunda maça gitmek modern işkence yöntemlerinden biri.Stada saat 4 gibi gidip sıraya girip maçın ilk 15 dakikasını kaçırmak sadece Ankarada olur gibi geliyor bana.
Maalesef taraftar olayları nedeniyle uzun yıllardır defalarca ceza almış bir kulübüz.Gelin görün dünyanın en sakin insanını bile Ankarada maça götürseniz ufak çaplı bir sinir krizi geçirir.Yetkililerden rica ediyorum lütfen stada girişde yaşanan zorluklara çözüm bulun.Maça gelen küçük tataftarların yüzündeki korkuyu görseniz valla sizde üzülürsünüz.
Maça gelirsek.Çok önemli bir maçtı.Kazansak ilk devrede ki hava geri gelecek bıraktığımız yerden devam edecektik.Maça kötü başlayıp ilk golü yedikten sonra takım toparlanıp beraberliği de Enesin güzel golüyle bulmayı başardı.İkinci yarı maç dengeli giderken kaçırdığımız bir kaç pozisyon maalesef kırılma noktası oldu.Umutun şanssız bir gününde olması ve yenilen 2. gol maçı bambaşka bir havaya soktu.İsmail hoca herhalde bir hocanın alabileceği tüm riskleri alıp kulübede ne kadar hücum oyuncusu varsa oyuna aldı.Ya 4 yiyecektik ya da yenecektik.Maalesef ilki oldu ve ilk maçta 4-1 yendiğimiz Rizeden 4 yedik.Yalnız yediğimiz goller harbi çok basitti.Bu kadar kolay gol kaçırıp tam tersi her geleni de yerseniz yenilgide kaçınılmaz oluyor.Samudıo da maşallah hat trick yapacak günü buldu.Yapacak bir şey yok kaybettik.Tek teselli ilk maş 4-1 bittiği için eşitlik halinde Rizenin üstünde bitirecek olmamız.
Salı günü dost takım Samsun deplasmanında 3 puan almak şart oldu.Samsun da işleri toparlamış görünüyor.Kalan tüm maçlar hatta Gaziantep maçı bile çok zor olacak.Kimse merak etmesin daha çok şey değişir bu ligde.4-5 maçlık bir seri yakalayan alır işi götürür.
Maçtan sonra taraftar takımı çağırıp onlara moral vermeye çalıştı.Taraftar mücadeleden memnun kalmış görünüyordu.Hep böyle mücadele edelim güzel günler de gelecektir.Başınızı öne eğmeyin henüz kaybedilmiş bir şey yok