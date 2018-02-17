LİG YENİ BAŞLIYOR

Bir kez daha anladım ki gerçekten Ankara 19 Mayıs Stadyumunda maça gitmek modern işkence yöntemlerinden biri.Stada saat 4 gibi gidip sıraya girip maçın ilk 15 dakikasını kaçırmak sadece Ankarada olur gibi geliyor bana.

Maalesef taraftar olayları nedeniyle uzun yıllardır defalarca ceza almış bir kulübüz.Gelin görün dünyanın en sakin insanını bile Ankarada maça götürseniz ufak çaplı bir sinir krizi geçirir.Yetkililerden rica ediyorum lütfen stada girişde yaşanan zorluklara çözüm bulun.Maça gelen küçük tataftarların yüzündeki korkuyu görseniz valla sizde üzülürsünüz.

Maça gelirsek.Çok önemli bir maçtı.Kazansak ilk devrede ki hava geri gelecek bıraktığımız yerden devam edecektik.Maça kötü başlayıp ilk golü yedikten sonra takım toparlanıp beraberliği de Enesin güzel golüyle bulmayı başardı.İkinci yarı maç dengeli giderken kaçırdığımız bir kaç pozisyon maalesef kırılma noktası oldu.Umutun şanssız bir gününde olması ve yenilen 2. gol maçı bambaşka bir havaya soktu.İsmail hoca herhalde bir hocanın alabileceği tüm riskleri alıp kulübede ne kadar hücum oyuncusu varsa oyuna aldı.Ya 4 yiyecektik ya da yenecektik.Maalesef ilki oldu ve ilk maçta 4-1 yendiğimiz Rizeden 4 yedik.Yalnız yediğimiz goller harbi çok basitti.Bu kadar kolay gol kaçırıp tam tersi her geleni de yerseniz yenilgide kaçınılmaz oluyor.Samudıo da maşallah hat trick yapacak günü buldu.Yapacak bir şey yok kaybettik.Tek teselli ilk maş 4-1 bittiği için eşitlik halinde Rizenin üstünde bitirecek olmamız.

Salı günü dost takım Samsun deplasmanında 3 puan almak şart oldu.Samsun da işleri toparlamış görünüyor.Kalan tüm maçlar hatta Gaziantep maçı bile çok zor olacak.Kimse merak etmesin daha çok şey değişir bu ligde.4-5 maçlık bir seri yakalayan alır işi götürür.

Maçtan sonra taraftar takımı çağırıp onlara moral vermeye çalıştı.Taraftar mücadeleden memnun kalmış görünüyordu.Hep böyle mücadele edelim güzel günler de gelecektir.Başınızı öne eğmeyin henüz kaybedilmiş bir şey yok