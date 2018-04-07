KENETLENME ZAMANI

Geçen sene tüm camia haksızlığa uğradığımıza inanıyorduk.En güzel cevabın şampiyon olarak verileceğini herkes biliyordu ve öyle de oldu.Gelelim bu seneye.

Hiç itirazım yok.Tabi ki hakemler hata yapacak.Lig uzun bir maraton.Bir hafta lehinize hata olur bir hafta aleyhinize.Sene sonu sakin kafayla değerlendirdiğinizde lehe aleyhe dengesi yakın çıkar.Bazı maçlar vardır ki insanlar haksızlığa uğradığına inanır.Bu gibi durumlarda iki ihtimal karşınıza çıkar.Ya o rüzgara kapılıp dağılırsınız ya da kenetlenir başarı için ciddi bir refleks geliştirirsiniz.Geçen hafta yaşananlar ve üstüne gelen cezalar Giresun maçının önüne geçti.Spor da verilen en büyük ceza hiç şüphesiz seyircisiz oynama cezası.Ne izlemesi zevkli tahminim o ki ne de oynaması.Aramızda hala saha maçı yaparken on kişi izlemeye gelsin daha bir zevkli oluyor maçlar.Hele ki bizim gibi stadı dolduran bir taraftar kitlesinin yokluğu iyice hissediliyor.İsmail hoca beni çok şaşırttı.

Risk alarak başladı maça.Hatırladığım kadarıyla ilk defa bu diziliş ve kadro ile sahaya çıktık.Erken gelen gol büyük de özgüven getirdi ama hemen yenen goller büyük moral kaybı oldu.İmdadımıza yine yan toplar yetişti.Bir yan topta penaltı bir diğerine galibiyet golünü bularak, Ümraniye maçı öncesi, geçen hafta yaşananları bir nebze da olsa unutmuş olduk.İki takım da net pozisyonlar buldu.Direkten dönen toplar gol olsaydı demeyeceğim çünkü gol olmadıktan sonra dert yanmak nafile oluyor.Kalan haftalarda rakipler için de çok zor maçlar var.Ligin sonu gerçekten çok heyecanlı geçiyor.Haftaya ligin finali olacak gibi.Eğer Ümraniye İzmir de puan kaybederse haftaya daha kontrollü bir takım görebiliriz.Şampiyon olmak istiyorsak gidip Ümraniyeyi orda yenmeyeliz.1. Ligin final maçı keşke daha büyük kapasitesi olan bir stadta oynansa.Yeni bir ceza almazsak hafta şanslı 70 kişi kim olacak merak ediyorum.Yine internet başında büyük rekabet yaşanacak.Şu ligden bir çıksak da şu işkence bitse artık.