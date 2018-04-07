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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
07.04.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

KENETLENME ZAMANI

Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com
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Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com
KENETLENME ZAMANI

Geçen sene lider Gümüşhaneye yenilmiş moralimiz bozuk Ankaraya dönüyorduk.Havaalanında binlerce insanı görünce Şampiyon olacağımızı anlamıştım.Bu sene aynı inancı Giresun maçı öncesi yaşadım.

 

Geçen sene tüm camia haksızlığa uğradığımıza inanıyorduk.En güzel cevabın şampiyon olarak verileceğini herkes biliyordu ve öyle de oldu.Gelelim bu seneye.

Hiç itirazım yok.Tabi ki hakemler hata yapacak.Lig uzun bir maraton.Bir hafta lehinize hata olur bir hafta aleyhinize.Sene sonu sakin kafayla değerlendirdiğinizde lehe aleyhe dengesi yakın çıkar.Bazı maçlar vardır ki insanlar haksızlığa uğradığına inanır.Bu gibi durumlarda iki ihtimal karşınıza çıkar.Ya o rüzgara kapılıp dağılırsınız ya da kenetlenir başarı için ciddi bir refleks geliştirirsiniz.Geçen hafta yaşananlar ve üstüne gelen cezalar Giresun maçının önüne geçti.Spor da verilen en büyük ceza hiç şüphesiz seyircisiz oynama cezası.Ne izlemesi zevkli tahminim o ki ne de oynaması.Aramızda hala saha maçı yaparken on kişi izlemeye gelsin daha bir zevkli oluyor maçlar.Hele ki bizim gibi stadı dolduran bir taraftar kitlesinin yokluğu iyice hissediliyor.İsmail hoca beni çok şaşırttı.

Risk alarak başladı maça.Hatırladığım kadarıyla ilk defa bu diziliş ve kadro ile sahaya çıktık.Erken gelen gol büyük de özgüven getirdi ama hemen yenen goller büyük moral kaybı oldu.İmdadımıza yine yan toplar yetişti.Bir yan topta penaltı bir diğerine galibiyet golünü bularak, Ümraniye maçı öncesi, geçen hafta yaşananları bir nebze da olsa unutmuş olduk.İki takım da net pozisyonlar buldu.Direkten dönen toplar gol olsaydı demeyeceğim çünkü gol olmadıktan sonra dert yanmak nafile oluyor.Kalan haftalarda rakipler için de çok zor maçlar var.Ligin sonu gerçekten çok heyecanlı geçiyor.Haftaya ligin finali olacak gibi.Eğer Ümraniye İzmir de puan kaybederse haftaya daha kontrollü bir takım görebiliriz.Şampiyon olmak istiyorsak gidip Ümraniyeyi orda yenmeyeliz.1. Ligin final maçı keşke daha büyük kapasitesi olan bir stadta oynansa.Yeni bir ceza almazsak hafta şanslı 70 kişi kim olacak merak ediyorum.Yine internet başında büyük rekabet yaşanacak.Şu ligden bir çıksak da şu işkence bitse artık.

 

Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com
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