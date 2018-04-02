Herkese sonsuz teşekkür
Bize çok güzel bir maç izlettiren başta hakem olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.
Maçla ilgili hiç bir şey konuşmaya gerek yok.Yenildik ve çok büyük bir avantaj kaybettik. Olsun mücadeleyi bırakacak halimiz yok .Bu maçı hemen unutalım daha kaybettiğimiz hiç bir şey yok. Bence tam tersine bugün çok şey kazandık.Ben hayatım boyunca bu maçı unutmayacağım. Neyse olan oldu.Canınız sağolsun. Biz Ankaragücünü bugünler için, bugün yaşananlar için sevdik. İnadına Ankaragücü.
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