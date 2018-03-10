BİZE HER GÜN ANKARAGÜCÜ

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.03.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

BİZE HER GÜN ANKARAGÜCÜ

Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com
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Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com

Boğaçhan Çağatay yazdı.

Perşembe başladık saat 7 de.Bir yan top golü öne de geçtik.Oyun bir durdu baktık herkes mutlu karanlık maranlık devam ettik izlemeye.Dakka 40 bu sefer zifiri karanlık yine durduk.Herkes elinde telefon ışığı kendi kendimize şarkılar söyleyip eğlendik.Bir ara anons duydum,bugün bitti yarın bir daha gelin diye.Dedim hayhay seve seve geliriz.

Oldu cuma. Saat 2.30. Herkes işinde gücünde okulunda vesaire.Biz de dedik bıraktık işi gücü saldır Ankaragücü.Maç başladı , 5 dakika ısınma hareketleri derken devre arası oldu.15 dakika ara ama hava güzel dün geceki yağmurdan eser yok.Neyse başladı ikinci yarı.Dakka 60 küsür Umut kardeş bir gol daha attı oldu sana 2.Ama biz Ankaragücüyüz gol yemeden rahat etmeyiz.Yeriz ki son dakikalarda kimse erkenden çıkmasın maçtan.Rahat rahat maç izlemek nedir bilmiyoruz zaten.İlla bir işkence olacak son 10 dakika.Neyse buda kafi.Galipmiyiz galibiz.Kazanmak bu haftalarda her şeyden üstündün.Önemli maçtı.Ümraniye kaybetmişken tekrar ikinciliği aldık.Önümüzdeki 3 maç çok önemli 7 puan alırsak çok büyük iş yapmış olacağız.Önünüzde pazartesi İstanbul maçı.Bolu maçına giden tarftar ceza almış.Hayret çok şaşırdım biz hiç ceza alırmıydık.Saydım bu sene 7. Kez ceza almışız.Bizden daha fazla ceza verdikleri bir seyirci yok galiba.

Bu fikstür neyin nesi valla anlamıyorum.Perşembe başlıyoruz, cuma devam ediyoruz sonra pazartesi bir daha oynuyoruz.Dedim ya aklınıza fikrinize sonsuz saygım var.Sayenizde her gün Ankaragücünü yaşıyoruz.Az kaldı çocuklar yakında gelecek güneşli günler.

Boğaçhan Çağatay
Boğaçhan Çağatay
bogachancag@gmail.com
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