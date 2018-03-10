BİZE HER GÜN ANKARAGÜCÜ
Boğaçhan Çağatay yazdı.
Perşembe başladık saat 7 de.Bir yan top golü öne de geçtik.Oyun bir durdu baktık herkes mutlu karanlık maranlık devam ettik izlemeye.Dakka 40 bu sefer zifiri karanlık yine durduk.Herkes elinde telefon ışığı kendi kendimize şarkılar söyleyip eğlendik.Bir ara anons duydum,bugün bitti yarın bir daha gelin diye.Dedim hayhay seve seve geliriz.
Oldu cuma. Saat 2.30. Herkes işinde gücünde okulunda vesaire.Biz de dedik bıraktık işi gücü saldır Ankaragücü.Maç başladı , 5 dakika ısınma hareketleri derken devre arası oldu.15 dakika ara ama hava güzel dün geceki yağmurdan eser yok.Neyse başladı ikinci yarı.Dakka 60 küsür Umut kardeş bir gol daha attı oldu sana 2.Ama biz Ankaragücüyüz gol yemeden rahat etmeyiz.Yeriz ki son dakikalarda kimse erkenden çıkmasın maçtan.Rahat rahat maç izlemek nedir bilmiyoruz zaten.İlla bir işkence olacak son 10 dakika.Neyse buda kafi.Galipmiyiz galibiz.Kazanmak bu haftalarda her şeyden üstündün.Önemli maçtı.Ümraniye kaybetmişken tekrar ikinciliği aldık.Önümüzdeki 3 maç çok önemli 7 puan alırsak çok büyük iş yapmış olacağız.Önünüzde pazartesi İstanbul maçı.Bolu maçına giden tarftar ceza almış.Hayret çok şaşırdım biz hiç ceza alırmıydık.Saydım bu sene 7. Kez ceza almışız.Bizden daha fazla ceza verdikleri bir seyirci yok galiba.
Bu fikstür neyin nesi valla anlamıyorum.Perşembe başlıyoruz, cuma devam ediyoruz sonra pazartesi bir daha oynuyoruz.Dedim ya aklınıza fikrinize sonsuz saygım var.Sayenizde her gün Ankaragücünü yaşıyoruz.Az kaldı çocuklar yakında gelecek güneşli günler.
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