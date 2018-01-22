AMAN DİKKAT

İlk yarının son maçında mağlup olmamıza rağmen ilk yarıyı lider bitirmiştik.Maalesef Erzurum maçında alınan beraberlikle liderlikte averajla Ümraniyeye geçti.Asıl tehlike son 2 deplasmanda 5 puan kaybederek Rize ve diğer takımlarla olan makasın kapanması oldu.Korcan olmasa 1 puan da alamazdık da neyse.

Giden futbolcular var.Kalmaları da pek mantıklı değildi zaten.İsmail hoca da pek bir fayda sağlamadıklarını düşünmüş olacak ki sözleşmeler feshedildi.Doka ya sabır gösterildi ama Doka futbolu bırakmış gibiydi.Ancak yeni transfer olmaması ilerleyen süreçte takımı çok zorlayacak gibi.Rakipler takviye yaptılar.Bundan sonra her şey daha zor olacak.Bakalım transfer izni çıkıp takviye yapabilecekmiyiz.Yapamazsak da işi bırakacak halimiz yok.1 puan zaten taraftar alır 1 puan da futbolcular alsa oldu sana 32 puan.Şampiyon olmak için yeter de artar bile.

Hadi yolunuz açık olsun.Gelelim Erzurum maçına.Fazla yazacak bir şey yok. 1 puan yeter 3 puan bir yan topla olursa olur dedik, sonuçta beraberlik bugün için kötü skor değil.Korcan sadece penaltıyı kurtarmadı, ligin devamı için moralimizi de kurtardı.Gerçi ligin ilk 4 maçında 2 puan almış sonra uçuşa geçmiştik ama bu 2. yarıda olur mu bilmem.Gördüğüm rakipler çok güçlenmiş ama bizde Ankaragücüyüz.Moral bozmak yok bu iki maç içerde.Önce Altınordu sonra Elazığ maçları çok belirleyici olacak.Taraftar zaten bu ligin çok üstünde.Ortalamanın 4 katı fazla seyirci geliyor maçlara.Bu senede iyi bir hava yakalamışken aman kaybetmeyelim.Haydi Altınordu maçına.