Adım adım şampiyonluğa

Küfür yok, hakaret yok, çok basit bir tezahürattan ceza almışız.Peki şöyle yapalım...Hakemlerimiz futbolun yükselen değeri. Yapılan bir ankette, Türkiyede en güvenilir kurumun TFF olduğu kabul edilmiş.Dünya Kupasında ya finali milli takımımız oynar yada maçı bir hakemimiz yönetir. VAR uygulmasına geçelim diyenler haksız bir beklenti içindeler.Kısaca her şey günlük gülistanlık.Tamam mı oldu mu...

Gelelim maça.Cumartesi Ümraniye yenilmiş , geçen hafta kaçırdığımız farkı açma şansı bir kez daha ayagımıza gelmişti.Geçen hafta yazmıştım, Sedat ve Umut olunca işler değişiyor diye. Buyrun size kanıtı. Hakikaten ligin üstünde top oynuyoruz. Manisanın bir iki atağı tehlikeli olsa da İlhanın inanılmaz kaçırdığı bir pozisyonun devamında kornerden gelen gol sadece bizi değil Gecekonduda yerini alan başkanı da çok sevindirdi.Başkanın ve yönetimin protokolde değilde tirbünde olması birlik beraberliğin en güzel örneklerinden biriydi.Laf gelmişken tüm gruplara helal olsun demek lazım.Bu camia kenetlendiği zaman başaramayacağı hiç bir şey yok.

İkinci yarıyada İlhanın müthiş golü galibiyetinde habercisi oldu.Golden sonraki Manisa ataklarında şanslı olduğumuzu kabul etmemiz gerekir.Son dakikada gelen gol de 75-90 dakika aralığında en çok gol atan takım istatiğimize güzel bir katkı oldu.Sedat , 37 yaşında 90 artı 4 te gol atıyorsa bu iş olacak demektir.

Giresunda Samsuna yenilince yakınımızdaki tüm takımlarla hatrı sayılır bir fark yapıp, ilk yarıyı da lider bitirmeyi garantiledik.Şimdi son maç Adanademir maçı.Bir daha deplasman yasağı gelmez inşallah.Yoksa bir sezonda gidebildiğimiz maç sayısı gidemediklerimizden daha az olacak.Merak etmesinler centilmence gider hiç bir sorun olmadan da döneriz.Konulan yasaklar , camiaları da birbirlerinden uzaklaştırıyor.Bu işlerin artık bitmesi lazım.Bakalım göreceğiz neler olacak.

Az daha sabır diyelim.Güzel günler göreceğiz güneşli günler.Süper denilen lig az daha sabretsin geliyoruz...

Unutmadan ne oldu bizim yeni stad.