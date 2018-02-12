3 korner 1 penaltı

Neyse gelelim Balıkesir maçına.Rakibin en büyük zaafı yon toplar. İlk yarıda evimizde yenildiğimiz maçta kornerden golü atan Umut , bu maçın başında da kornerden gelen topu iyi bir vuruşla takımı öne geçirdi.Bizim sağ kanat aksıyo aman dikkat derken bir korner bir gol daha tabi ki.Oldu mu sana deplasmanda 2.İşler iyi gidiyor, tam istediğimiz gibi derken bir kaptırılan top, faulü hızlı kullanan rakip, Alihandan hediye penaltı ile yedik golü. ilk yarı bitsin hele 2. yarı tutarız oyunu dedik.Devre arası bir arkadaşım Alihan gider yan toptan bir kafa vurur kendini affettirir diye mesaj attı.Gerçekten de öyle oldu. Korner gibi bir yan topta golü atan Alihan golden sonra ki sevincinde galiba kendine çok kızmış ki yerleri çimleri dövüp durdu. Oldu mu sana 3 korner bir penaltı ve 4 hafta sonra gelen galibiyet.

Ümraniye ve Rizenin yenildiği ama arkadan gelen İstanbul'un da kazanıp yaklaştığı bir hafta da bu galibiyet ilaç gibi geldi.Puan durumuna bakınca görülüyor ki aradaki farklar iyice azaldı ve yarışa çok takım katıldı.Seri yakalayan takımlar öne çıkacak.Cuma günü Rize maçı çok bizim için çok şeyi belirleyecek.Kenan da maalesef itiraz etti ve cezalı oldu.Tisdel çok pırpır, şu son hareketi bir becerse büyük katkı sağlayacak da bir türlü beceremiyor.Şu çocuğa biri söylesin kafasını kaldırıp bir etrafına baksın zahmet olmazsa.Bakalım Kenan'ın boşluğu nasıl dolacak.

Neyse çocuklar tekrar hoşgeldiniz. Mücadele edince ne güzel oluyormuş değil mi ? Yeneriz yeniliriz ama mücadele etmezsek olmaz.Aynı mücadeleyi Rize maçında gösterin bakın neler olacak. Siz sahada terletin formayı biz yaşatacağız armayı.