3 HAFTA RAPORLUYUZ

İlk yarının son maçı Adanademir maçı takımın yorgunluğunu ortaya koymuştu.Dedik devre arası kendimize geliriz, bir iki transferle uçar gideriz dedik.Hastalığın kuluçka dönemi Erzurum maçında zar zor alınan bir puan oldu. bu hafta alınacak bir galibiyetle tedavimiz bitti geri döndük mesajı verecektik.Maalesef bu hafta da olmadı.Ligin en fazla saygı duyulan takımı Altınordu çaktırmadan aldı 3 puanı gitti valla. İşler biraz karıştı.Rahat rahat şampiyonluktan , taraftar acaba olmayacak mı bu iş demeye başladı.İlk yarı da 4 haftada 2 puan almış sonra fırtına gibi esmiştik. Bu sefer böyle olamayacak gibi.Tüm takımlar için iş ciddiye binmeye başladı.Hedefi ilk iki olan bir takım için iç sahada puan kaybı olmamalı.Bu hafta Elazığ maçında ki çok zor bir maç bizi bekliyor artık puan kaybı şansımız kalmadı.Yönetim kurulumuzu da tebrik eder görevlerinde başarılar dileriz.Uzatmaya gerek yok öyle veya böyle sezon sonu şampiyon olacağız.