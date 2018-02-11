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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Yazarlar>Bekir Yusuf Alpay>Seri Bitti
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Bekir Yusuf Alpay

Bekir Yusuf Alpay

yusuf.alpay@yahoo.com

Seri Bitti

11 Şubat 2018

Demir İnşaat Büyükçekmece, sadece 5 üç sayı isabeti bulduğu karşılaşmada Banvit’i deplasmanda 89-84 mağlup etti.

Böylelikle Banvit’in, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki 7 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu. Aslında maçın ilk 5.30 dakikasında gördüklerimiz, uzatmada galibiyeti Demir İnşaat Büyükçekmece’ye getiren oyun ortamının ön gösterimiydi. Bu sürede, Demir İnşaat Büyükçekmece sadece 1 üç sayı denemesi yaparken 5/8 iki sayı isabet oranıyla boyalı alanı hayli rahat kullandı. Nitekim ilk periyot bittiğinde Demir İnşaat Büyükçekmece, attığı 20 sayının 12’sini boyalı alandan bulmuş; karşılığında sadece 14 sayı yemişti.
Banvit ikinci periyot itibariyle Demir İnşaat Büyükçekmece’nin oyun üstünlüğünü dengelemeyi başardı. Özellikle Can Altıntığ-Tolga Geçim-Rıdvan Öncel üçlüsü, yaptıkları yüksek yarı saha presi ile Demir İnşaat Büyükçekmece hücum aksiyonlarının geç başlamasını sağladılar. Banvit, bu yüksek presli savunmayı Damian Kulig’in boyalı alandaki skorer oyunuyla birleştirmeyi başardı.
Üçüncü periyot Banvit, hücumu Kulig merkezli kurgulayarak periyodun bitimine 3:51 kala 48-47 öne geçmeyi başardı fakat Demir İnşaat Büyükçekmece bu bölümden sonra Banvit hücumlarını boyalı alandan uzaklaştırarak Kulig merkezli Banvit hücumlarının etkinliğini düşürmeyi başardı. Nitekim çeyreği de 61-56 ile önde kapayan taraf Demir İnşaat Büyükçekmece oldu.
Banvit hücumunun boyalı alandan uzaklaşması neticesinde topsuz koşular üzerinden üç sayı isabeti bulmak hayli zorlaştı. Zira üç saniye koridoruna atak etmeden rakip savunma yerleşimini bozmak hemen hemen imkansız. Banvit, üç sayı isabetleri sıklıkla birebirler üzerinden buldu. Andy Rautins’in 1 üç sayı isabetiyle maçı tamamlarken Taylor’ın bu kategoriyi 3 isabet ile tamamlaması da buna işaret. Öyle ki Rautins, üç sayı isabetlerini büyük oranda topsuz koşular üzerinden aldığı servisler neticesinde buluyor. Demir İnşaat Büyükçekmece karşısında bu hiç olmadı. Nihayetinde maçın son 5 dakikasına konuk takım 64-70 ile moral üstünlüğünü de arkasına alarak girdi. Bitime 4.30 dakika kalana kadar.
Bu süreyi takip eden 2 dakika 50 saniyelik bölümde arka arkaya 6 saha içi isabetiyle 11-2’lik seri yakaladı. Can bu süreçte 2 üç sayı isabeti bulurken bu isabetler top kayıpları üzerinden geldi. Yani rakip savunmaya verilebilecek en hasarlı yöntemle. Ancak Demir İnşaat Büyükçekmece 11-2’lik seri ile bitime 1:40 dakika kala skor ve moral üstünlüğünü Banvit’e kaptırsa da kalan süre de zihinsel bir kopma yaşamayıp özellikle Bracey Wright ve Earving Walker’ın güçlü liderliğiyle maçı kazanma fırsatını da ele geçirdi. Ancak maç uzatmaya kaldı.
Uzatmaya, maçın ilk 5 dakikasında gördüğümüz görüntünün taşındığını söyleyelim. Her iki boyalı alan da tamamen korumasızdı. Banvit’in, Vidmar’dan vazgeçerek uzatmayı Kulig’i 5 numaraya yerleştirdiği rotasyonla oynaması; Demir İnşaat Büyükçekmece’de ise Evaldas Kairys’in boyalı alandaki düşük caydırıcı etkisi bunda temel sebepti. Demir İnşaat Büyükçekmece sırtı dönük oyunlar yahut toplu kısalar ile sürekli potaya atak yaptı ve üç sayı denemesi dahi yapmadan oldukça verimli bir şekilde oynamayı başardı uzatma bölümünü. Keza Banvit de özellikle Taylor ile potaya gitmeyi denedi. Buna karşın, her defasında potaya ulaşıp kolay sayı atmanın yolunu bulan Demir İnşaat Büyükçekmece oldu. Banvit’te ise topla potaya giden kısalar, üç sayı çizgisinde konumlanan oyunculara uygun pozisyonlar hazırladı ancak dört defa yapılan üç sayı denemesinden sadece biri isabetli olunca Demir İnşaat Büyükçekmece 89-84’lük skorla karşılaşmanın kazananı oldu.

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