Kazanma alışkanlığı

Banvit savunmada çok kötü başladı. Banvit kısalarının dirençsizliğinin yanında Gasper Vidmar da hemen her sırtı dönük oyunda etkisiz hale getirildi. Öyle ki medi Bayreuth ilk 6 dakikada 14 sayı atarken bu sayıların 6’sı Vidmar’ın eşleşmesi Andreas Seiferth’in sırtı dönük oyun üzerinden attığı turnikelerle geldi. Toplamda ise bu 14 sayının 10’unun turnike, 2’sinin serbest atış ve kalan 2’sinin de potaya yakın bir orta mesafe şutuyla geldiğini belirtelim. medi Bayreuth maçın ilk 6 dakikalık bölümde, çok sevdikleri, dış şutlarına ihtiyaç bile duymadılar.

medi Bayreuth’un kusursuz hücum ettiği bu 6 dakikada Banvit için önem arz eden husus savunmadaki kötü performansın hücumu etkilemesine izin vermemek ve çıkış yolunu hücumda bulabilmek oldu. Banvit, 14 sayıyı yediği ilk 6 dakikada 15 sayı attı. Bu sayılar hep doğru hücumlarla geldi. Andy Rautins topsuz koşu üzerinden 2 üç sayı isabeti bulurken, Angelo Caloiaro ise potaya atak ederek medi Bayreuth savunmasının yerleşimini bozan -sırasıyla- Rautins ve Tony Taylor’ın servislerini değerlendirirken bir üçlük bir de ayağının çizgide olduğu 2 sayı attı.

Aslında bu bölümde Banvit’in başarıya ulaştığı hücum aksiyonları medi Bayreuth savunmasının eksiklerine ilişkin önemli verilerdi. medi Bayreuth üst düzey bir çember savunmacısına sahip değil. Aynı zamanda kısaları topsuz hareketleri takipte bir hayli zorlanıyor. Vidmar’ın kenara gelip Damien Kulig’in oyuna girdiği anlarda ise 4 şutör+Tolga Geçim’li beşlinin getirdiği geniş alanlara hakim olmaları ise mümkün değil. İkinci periyotta olduğu gibi.

medi Bayreuth savunmasındaki bu eksiklikler Banvit’in son haftalarda çok daha iyi hale getirdiği oyun planının değerini katmerliyor: Penetre ve doğru pozisyon alan oyuncuyu besle. Buna ilk yarı itibariyle Tolga ve Taylor rahat adapte oldu. Banvit ilk yarı boyunca kusursuz hücum etti. İlk 6 dakikayı takip eden süreçte savunma sorunlarını da çözünce devre arasına 12 sayı farkla rahat girdi.

Banvit ilk 6 dakikada 14 sayı yerken, ilk çeyreğin kalan 4 dakikalık kısmında 2, ilk yarının son 14 dakikasında ise 17 sayı yedi.

Bunun önemi şu. Uzun galibiyet serilerinde dahi 40 dakikanın tamamının kusursuz oynanması mümkün değil. Kimi zaman savunma kimi zaman hücum düşebilir. Banvit’in maç başında savunma performansının tek kelimeyle rezalet olması gibi. Ancak skoru bir şekilde mutlaka kontrol altında tutmak lazım.

10 maçlık kazanma serisi boyunca Banvit’in yükselen oyun karakteri de bu. İşler Banvit’in istediği gibi gitmediği bölümlerde dahi, oyunu olmasa da, fark hep kontrol altında tutuluyor. Maçın ikinci yarısında da bu oldu. medi Bayreuth, Banvit’in ilk yarıda yakaladığı 12 sayılık farkı eritti ancak öne geçmeyi başaramadı.

Üçüncü periyot başlarında Banvit çok sayıda boş şut kaçırırken bazı pozisyonlarda 24 saniyede topu potaya göndermeyi bile başaramadı. Ancak oyun üstünlüğünü ele geçireceği anlara kadar farkı hep kontrol altında tuttu.

Son periyotta ise, özellikle Kulig’in 5 numarada oynadığı 5 şutörlü rotasyonda Banvit hücumu, geniş hareket alanları buldu. Bir kez daha altını çizelim ki medi Bayreuth’ta ne savunmayı üzerine inşa edecek bir çember savunmacısı ne sağlam bir yardım savunması zamanlaması ne de yüksek birebir savunma direnci var. Taylor da bu geniş alanı devamlı olarak doğru tercihler yaparak değerlendirdi. Pozisyon alma becerisi yüksek Kulig, Rautins ve Caloiaro da medi Bayreuth savunmasının verdiği açıkları değerlendirerek skor rakamlarını rahat yükselttiler. Nihayetinde Banvit, C Grubu’nun 11. maçında 8. galibiyetini aldı. Bu da FIBA Şampiyonlar Ligi’nin 11. haftasının sonu itibariyle grup liderliği demek.