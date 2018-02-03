Kazananı hatalar belirledi

Banvit ve Eskişehir Basket’in Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasının sonunda 10’ar galibiyeti bulunuyordu. Ligin 17. haftasında bu iki takımı karşı karşıya getiren maçın sonunda Banvit, aldığı 81-80’lik galibiyetle Eskişehir Basket’in önüne geçmiş oldu.

Maç boyunca herhangi bir taraf üstünlüğü eline geçiremedi. Ancak bu durum, takımların yaşadıkları sorunlar üzerinden değil, bilakis iki tarafın da hücumda hemen her istediklerini yapabilmeleriyle açıklanır. Özellikle ilk üç periyot itibariyle.

Nitekim 3. çeyrek sona erdiğinde Eskişehir Basket 5, Banvit ise 6 top kaybı yapmıştı. Banvit ilk çeyrekte bulduğu 6 sayı haricinde rakip top kaybından sayı bulamazken Eskişehir Basket’te aynı kategorinin karşısında 2 yazıyordu. Bunun dışında son periyot öncesi Banvit 8/16 ile üçlük atarken maç başına 7,87 üç sayı isabetini %36.1 ile atan Eskişehir Basket %50’nin üzerinde isabet oranıyla 16 denemede 9 üç sayı isabeti buldu.

Eskişehir Basket için ilk 3 çeyrek itibariyle üç sayı isabet rakamı ve yüzdesi hayli göz kamaştırıcı. Farklılık bu isabetlerin geliş şeklinde. Eskişehir Basket, sıklıkla top dolaşımının getirdiği boş pozisyonlar üzerinde üç sayı isabetlerini bulur. Billy Baron’ın kendi üç sayısını yaratabildiğini söyleyelim ancak Banvit karşısında takım genelinde üç sayı isabetleri birebirlerden geldi. Eskişehir Basket, bunu yaparken perdeler aracılığıyla toplu şutörleriyle rakip savunmacı arasındaki mesafeyi açtı ve kalan boşukların cezası şutörler tarafından gecikmesiz kesildi. Üç sayı isabetini farklı metotlarla bulabilmek adına olumlu bu durum.

Diğer tarafta Banvit, Eskişehir Basket’te sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Jeff Ayres’in yokluğunda boyalı alandan 34 sayı attı, kendi boyalı alanlarında ise sadece 20 sayıya izin verdi. Banvit, maç boyunca iki sayılık atışlarda %60 gibi korkutucu bir oranla oynadı.

Top kaybı çok az, şutlar giriyor. Yani her iki taraf için de işler kontrol altında. Tüm bunların neticesi olarak fark hep sınırlı rakamlarda döndü dolaştı. Bu bakımdan Eskişehir Basket’in son 5 dakikaya 6 sayı farkla 73-67 önde girmesi hayli önemliydi. Ancak önce Tony Taylor’un basket faulü ardından Tolga Geçim’in -hiç tarzı olmayan- uzak mesafeli üç sayı isabeti ile skor dengelendi.

Maçı kazandıran basketi ise bitime 29 saniye kala Banvit, çok sıradan bir hücum setiyle buldu. Damian Kulig sırtı dönük oyun üzerinden zayıf tarafta servisi bekleyen Angelo Caloiaro’ya topu gönderdi ve Caloiaro üç sayı isabetini buldu. Eskişehir Basket koç ekibi ısrarla, oyuncularına Caloiaro’yu işaret etmelerine karşın geldi bu isabet üstelik. Fakat mevzu şu:

Eskişehir Basket perde sonrası adam değiştiriyor ve Kulig’in arkasında E.J. Rowland kalıyor. Kulig potaya yakın sırtı dönük oyunu oynuyor ve Viacheslav Kravtsov’un yardıma gitmekten başka şansı yok; Kulig sağ omzu üzerinden döndüğü anda yardıma da gidiyor. İşte bu noktada Buğrahan Tuncer derhal Caloiaro’nun karşısına geçmeli. Caloiaro’dan ekstra pas çıkması durumunda ise Josh Duncan, ekstra pasın olası hedefi Andy Rautins’i almalı. Nihayetinde hücum süresi sınırlı. Ancak yanlış bir yardım savunması planlamasına; takip eden hücumda komutayı Buğrahan Tuncer’e vermek gibi feci bir karar eklenince sonuç Banvit’in istediği gibi oldu.