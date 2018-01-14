İlk Yarının Sonu Kolay Oldu

Pınar Karşıyaka’nın rakibe göre oyun stratejisi hazırlama lüksü yok. Eldeki malzemeyle nasıl bir basketbol oynaması gerektiği belli. Koç Aleksandar Trifunovic, takımı geçen hafta İstanbul BBSK’yi 84-76 mağlup ederken neyi iyi yaptıysa bugün de onu yapması gerektiğinin farkında olmalı. Bu, rakibin Banvit, İstanbul BBSK veya Fenerbahçe Doğuş olmasıyla ilgili değil. Rakip kim olursa olsun, yapmak gereken tempoyu arttırmak.

Tempoyu arttırmak da oyuna hangi oyuncuların karakter kazandıracağıyla yakından ilgili. Pınar Karşıyaka’nın oyun kimliğini D.J. Kennedy, Berk Uğurlu ve Jarred Jones belirlemeli. Altını çizmek lazım. Mevzu; bu oyuncuların iyi oynamasından çok oyuna kimlik kazandırabiliyor olmaları. Tempoyu yukarı çekecek parçalar bunlar.

Takımın ağır taşlarından Dominic Waters ise, daha çok oyunun sıkıştığı anlarda kullanılan bir silah olmalı. Bunu yapmak kolay olmasa da en azından Pınar Karşıyaka’nın oyun kimliğinin Waters üzerinden tanımlanmaması şart, Waters, süresi ne olursa olsun planın yan parçası olmalı. Zira Waters’ın verimi top elinde kaldıkça artıyor. Uzunun perdesi sonrası kendine yarattığı savunmacısını arkasına alarak orta mesafeden kullandığı şutlar oyununun ana silahı. Bu silahı kullanırken herhangi bir bağlantı kurmuyor. Nihayetinde tempoyu hayli düşüren, dört topsuz kısanın da ritim bulmasını engelleyen bir oyun tarzı bu.

Halbuki Pınar Karşıyaka tempoyu çok daha yukarı çekerek, toplu ve topsuz oyuncuların daha fazla koşması ile hücum verimini arttırabiliyor. Bu oyun Berk, Kennedy ve Jones’un devrede olmasını zorunlu kılıyor. Aynı ve/veya farklı zamanlarda… Banvit maçında böyle bir şey hiç olmadı. Buna, üçüncü periyotta farkın 6’ya kadar indiği bölüm de dahil.

Maç son derece düşük bir tempoda oynandı. Banvit hücumu topun etrafında doğru konumlanmaya büyük önem veriyor. Özellikle hücumlar Gasper Vidmar üzerinden döndüğünde sahaya doğru yerleşmek ve bu doğru yerleşimleri etkili servislerle beslemek Banvit hücumunun temel prensibi. Bu noktada süratli bir top dolaşımı veya seri topsuz koşuların varlığından bahsedemeyiz. Sonuca gitmek iki pasla da mümkün olabiliyor. Pınar Karşıyaka karşısında böyle oldu.

Özellikle Andy Rautins’in üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı korkunç yüzde, maçın henüz başında Banvit’in üstünlüğü ele almasını sağladı. Pınar Karşıyaka’nın yanlış maç stratejisi Banvit için savunmada da işleri bir hayli kolaylaştırdı.

Pınar Karşıyaka topu potaya yaklaştıramadığı gibi Banvit savunmasının yerleşimini bozacak herhangi bir -toplu veya topsuz- aksiyona da giremedi. Banvit savunmasında gedik açmak Vidmar’ı potadan uzaklaştırmakla mümkün. Pınar Karşıyaka’nın bu yönde planı yoktu. Vidmar, maçın ilk 15 dakikasında oyunda kaldı ve Pınar Karşıyaka onu hemen hiçbir hücumda potadan uzaklaştıramadı.

Banvit, savunmada yerleşimi hiç kaybetmezken hücumda ise boş şutları, kolay turnikeleri sürekli buldu. İlk yarı bittiğinde 13 asisti vardı Banvit’in ve 6/10 ile üçlük atmıştı.

İkinci yarının başında Pınar Karşıyaka, özellikle Jones ile potaya yakın hücum etti ve farkı bir ara 6’ya kadar indirdi. Ancak bu durum çok uzun sürmedi. Sürmesi kolay da değildi zira Pınar Karşıyaka için, yüksek bir tempo söz konusu değildi. Yine az pas sayısı ve hayli düşük tempoyla yapıldı hücumlar. Halbuki Berk ve Kennedy ile tempoyu düşük tutarak verimli bir planı oturtmak mümkün değil.

Nihayetinde Banvit tekrar farkı açmayı başardı. Özellikle üçüncü periyot sonlarına doğru Tony Taylor sıkışan Banvit hücumunu rahatlatmayı başardı ve devamında Banvit, Rautins ve Angelo Caloiaro’nun üçlükleriyle farkı tekrar istediği kıvama getirdi, maçın sonuna kadar da bu böyle devam etti. Oyun farkı zaten hep istenilen düzeydeydi. Topsuz oyuncular hep doğru konumu almayı başardılar. Tolga Geçim liderliğinde bu pozisyonlar kusursuz servislerle desteklendi. Sonuç da rahat geldi.

Banvit bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alırken resmi maçlardaki galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Görüntü parlak. Pınar Karşıyaka tarafında ise koç Trifunovic’in karar vermesi gerek. Bu personel ile Banvit karşısındaki tempo tutarsız. Oyuncuları dizginlemenin gereği yok. Biraz serbest bırakmak gerekir. Örneğin, Berk’in topla çıkabildiği tempoya Avrupa’da çıkabilen pek az oyuncu var. O zaman değerlendirmek gerekir. Bu küçük bir örnek. Her alanda Pınar Karşıyaka tempoyu yukarı çekmek durumunda ve bunu yapabilir. Başka bir oyun ise işlerine yaramaz.