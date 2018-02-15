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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Yazarlar>Bekir Yusuf Alpay>Doğru analiz ve kusursuz uygulamayla yarı final Beşiktaş’ın
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Bekir Yusuf Alpay

Bekir Yusuf Alpay

yusuf.alpay@yahoo.com

Doğru analiz ve kusursuz uygulamayla yarı final Beşiktaş’ın

15 Şubat 2018

Beşiktaş Sompo Japan, TBF PTT Erkekler Türkiye Kupası’nın ilk tur maçında Banvit’i 80-63 mağlup ederek yarı finale çıktı. İki taraf da yüksek tempoyla başladığı ilk çeyreğin sonunda sadece 15 sayı atabilmişti. Farkı belirleyen Beşiktaş Sompo Japan’in ikinci periyotla birlikte savunmada yükselen düzeyini hücuma yansıtmayı başarabilmesi oldu.

 

Şöyle ki;

Banvit’te Gasper Vidmar erken faul problemine girdi. Bu, Banvit’in ilk kez karşılaştığı bir durum değil. Nitekim Banvit pek çok maçta Damian Kulig’e Vidmar’dan çok daha fazla süre verebiliyor. Bu durum Vidmar’ın faul problemi yaşamasıyla gerçekleştiği gibi antrenör tercihi olarak da karşımıza çıkabiliyor. Ancak Kulig’in tek uzun oynadığı rotasyonun başarıya ulaşması topu potaya yaklaştırabilmekle mümkün. Banvit’in Beşiktaş Sompo Japan karşısında yapamadığı bu oldu.

Beşiktaş Sompo Japan’in yeni pivotu Cady LaLanne ilk yarının büyük bölümünde sahadaydı. Yanında uzun sürelerle Kyle Weems, Earl Clark, D.J. Strawberry ve ikinci periyotta sınırlı bir süre için Erkan Veyselioğlu yer aldı. Beşiktaş Sompo Japan’in savunma düzeyini bazı maçlarda rakip hücumlar için korkunç seviyelere çıkarabilmesinin ardında bu adam değişmeli savunmaya uygun rotasyon var. Weems iyi bir yardım savunmacısı, Strawberry de eşleşmeleri karşısında fazlasıyla sağlam durabiliyor; buna karşın Clark veya Erkan için aynı övgü sözlerini kullanmak kolay değil. Ancak çok önemli de değil.

Önemli olan bu rotasyonun yanına Sertaç Şanlı veya -Banvit karşısında olduğu gibi- LaLanne’yi koyduğunuzda 3-4-5 savunmalarını adam değişerek savunabilme imkanını yakalıyor olmak. Kaldı ki bu üçlünün yanına Jon Diebler ve Kenan Sipahi’nin yerleştiği -ki Banvit maçında bu da sıkça oldu- düşünüldüğünde 1-2-3-4-5 savunmasını adam değişerek savunmak mümkün hale geliyor. Rakipte 5 numara Kulig ise bu birkaç daha mümkün oluyor. Banvit işte bol adam değişmeli bu savunma rotasyonuna cevap veremedi.

Zira Banvit elit bir deliciye sahip değil ve topu potaya yaklaştırabilmek için en sık başvurulan yollardan biri topsuz potaya koşu yapmak. Bunun için rakip savunmaları topsuz koşuyu yapan oyuncuyu kovalamak zorunda bırakmak gerekiyor. Zira Banvit potaya yapılan topsuz koşuları; servisi yapan oyuncuyu, yardım gerektirecek şekilde konumlandırıp bu yardımın gelmesinin ardından başlatıyor. Lakin Beşiktaş Sompo Japan, Banvit’in denediği nadir topsuz koşuları çabuk adam değişimleriyle etkisiz hale getirmeyi başararak bu stratejiyi suya düşürdü. Öyle ki Banvit ilk yarıda 17 dakika 40 saniyelik bölüm geride kaldığında sadece 22 sayı bulabilmişti.

Banvit ardı ardına başarısız hücumlar gerçekleştirirken Beşiktaş Sompo Japan ikinci periyodun ortalarıyla sırasıyla Kenan, Clark ve Strawberry’nin bireysel becerileriyle bulduğu üç sayı isabetlerini kolektif bir hücum akıcılığına dönüştürmeyi başardı.

İkinci yarı itibariyle de değişen çok bir şey olmadı. Banvit yine potanın çok uzağında hücum etti. Türk basketbolunun -Türkiye sınırları içerisinde- belki de en özel potansiyeli olmasına karşın son derece istikrarsız oynayan ve yüzü dönük topla potaya yaklaşmayı bir türlü başaramayan Tolga Geçim, Beşiktaş Sompo Japan karşısında da bu sorunları yaşadı. Son derece etkisizdi. Aynı zamanda Tony Taylor hiç gününde değilken hücumun ana karar vericileri Can Altıntığ ve Adonis Thomas oldu -ki- Banvit koçu Saso Filipovski için bu durum ideal bir senaryoyu kesinlikle yansıtmıyor.

Beşiktaş Sompo Japan ise Ufuk Sarıca’nın, Banvit’in eksiklerini büyük bir maharetle tespit etmesi ve rakip hücumları pasivize ettiği maçta, başarılı savunmayı yüksek yüzdeli üç sayı isabetiyle -bu da Ufuk Sarıca’nın görmekten en çok hoşlanacağı şey olsa gerek- tamamlayarak yarı finale bir hayli kolay çıktı.

 

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