Doğru analiz ve kusursuz uygulamayla yarı final Beşiktaş’ın

Şöyle ki;

Banvit’te Gasper Vidmar erken faul problemine girdi. Bu, Banvit’in ilk kez karşılaştığı bir durum değil. Nitekim Banvit pek çok maçta Damian Kulig’e Vidmar’dan çok daha fazla süre verebiliyor. Bu durum Vidmar’ın faul problemi yaşamasıyla gerçekleştiği gibi antrenör tercihi olarak da karşımıza çıkabiliyor. Ancak Kulig’in tek uzun oynadığı rotasyonun başarıya ulaşması topu potaya yaklaştırabilmekle mümkün. Banvit’in Beşiktaş Sompo Japan karşısında yapamadığı bu oldu.

Beşiktaş Sompo Japan’in yeni pivotu Cady LaLanne ilk yarının büyük bölümünde sahadaydı. Yanında uzun sürelerle Kyle Weems, Earl Clark, D.J. Strawberry ve ikinci periyotta sınırlı bir süre için Erkan Veyselioğlu yer aldı. Beşiktaş Sompo Japan’in savunma düzeyini bazı maçlarda rakip hücumlar için korkunç seviyelere çıkarabilmesinin ardında bu adam değişmeli savunmaya uygun rotasyon var. Weems iyi bir yardım savunmacısı, Strawberry de eşleşmeleri karşısında fazlasıyla sağlam durabiliyor; buna karşın Clark veya Erkan için aynı övgü sözlerini kullanmak kolay değil. Ancak çok önemli de değil.

Önemli olan bu rotasyonun yanına Sertaç Şanlı veya -Banvit karşısında olduğu gibi- LaLanne’yi koyduğunuzda 3-4-5 savunmalarını adam değişerek savunabilme imkanını yakalıyor olmak. Kaldı ki bu üçlünün yanına Jon Diebler ve Kenan Sipahi’nin yerleştiği -ki Banvit maçında bu da sıkça oldu- düşünüldüğünde 1-2-3-4-5 savunmasını adam değişerek savunmak mümkün hale geliyor. Rakipte 5 numara Kulig ise bu birkaç daha mümkün oluyor. Banvit işte bol adam değişmeli bu savunma rotasyonuna cevap veremedi.

Zira Banvit elit bir deliciye sahip değil ve topu potaya yaklaştırabilmek için en sık başvurulan yollardan biri topsuz potaya koşu yapmak. Bunun için rakip savunmaları topsuz koşuyu yapan oyuncuyu kovalamak zorunda bırakmak gerekiyor. Zira Banvit potaya yapılan topsuz koşuları; servisi yapan oyuncuyu, yardım gerektirecek şekilde konumlandırıp bu yardımın gelmesinin ardından başlatıyor. Lakin Beşiktaş Sompo Japan, Banvit’in denediği nadir topsuz koşuları çabuk adam değişimleriyle etkisiz hale getirmeyi başararak bu stratejiyi suya düşürdü. Öyle ki Banvit ilk yarıda 17 dakika 40 saniyelik bölüm geride kaldığında sadece 22 sayı bulabilmişti.

Banvit ardı ardına başarısız hücumlar gerçekleştirirken Beşiktaş Sompo Japan ikinci periyodun ortalarıyla sırasıyla Kenan, Clark ve Strawberry’nin bireysel becerileriyle bulduğu üç sayı isabetlerini kolektif bir hücum akıcılığına dönüştürmeyi başardı.

İkinci yarı itibariyle de değişen çok bir şey olmadı. Banvit yine potanın çok uzağında hücum etti. Türk basketbolunun -Türkiye sınırları içerisinde- belki de en özel potansiyeli olmasına karşın son derece istikrarsız oynayan ve yüzü dönük topla potaya yaklaşmayı bir türlü başaramayan Tolga Geçim, Beşiktaş Sompo Japan karşısında da bu sorunları yaşadı. Son derece etkisizdi. Aynı zamanda Tony Taylor hiç gününde değilken hücumun ana karar vericileri Can Altıntığ ve Adonis Thomas oldu -ki- Banvit koçu Saso Filipovski için bu durum ideal bir senaryoyu kesinlikle yansıtmıyor.

Beşiktaş Sompo Japan ise Ufuk Sarıca’nın, Banvit’in eksiklerini büyük bir maharetle tespit etmesi ve rakip hücumları pasivize ettiği maçta, başarılı savunmayı yüksek yüzdeli üç sayı isabetiyle -bu da Ufuk Sarıca’nın görmekten en çok hoşlanacağı şey olsa gerek- tamamlayarak yarı finale bir hayli kolay çıktı.