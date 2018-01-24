Bu galibiyeti Kulig anlatır

Damian Kulig ilk periyodun bitimine 2:54 dakika kala oyuna girdiğinde Banvit sadece 1 sayı farkla 11-10 öndeydi. Kulig’in girmesini takiben Banvit’in beş şutörlü rotasyonu Rosa Radom savunmasında oyuncular arasında ciddi bir mesafe oluşmasını sağladı. Banvit bu geniş hareket alanı kullanıp topu ne zaman potaya yaklaştırsa rahat sayılar buldu. Bu amaca, yani topu potaya yaklaştırmaya hizmet eden iki ana fikrin altını çizmek gerekir. İlki Angelo Caloiaro’nun dip çizgiden potaya yaptığı katlar üzerinden attığı boş turnikeler. Rosa Radom bu katları hiç takip edemedi. Diğeri ise Kulig’in sırtı dönük oyunları.

İkinci fikrin altını çizmek gerekir. Zira Kulig’in, potaya fazla uzak kalmadan başladığı sırtı dönük oyunlarda Rosa Radom savunması hiç yardım yardım getiremedi. Yardım mesafesi hayli genişti çünkü. Bu durum Kulig için eşi bulunmaz bir oyun konforu sağladı. Rosa Radom savunmada bu geniş alanı kontrol etmeyi başaramadı. Kaldı ki Kulig’in oyunda kaldığı 2:54 dakikalık bölümde Banvit, Rosa Radom’a 5 sayılık bir üstünlük kurdu.

İlk periyot için göze batan tek sorun Banvit’in üç sayı çizgisinin gerisinden yüzdesiz oynamasıydı. Nitekim Rosa Radom koçu Wojciech Kaminski de ikinci periyotla birlikte bütün maç planını Banvit’in üç sayı çizgisinin gerisinden yaşadığı sorun ekseninde oluşturdu.

Rosa Radom tamamen bilinçli bir şekilde Banvit’i, hücumları üç sayı denemeleriyle tamamlamaya teşvik etti. Ciddi bir kumardı bu. Zira Banvit yüzdeyi toparlayabilirdi. Ancak özellikle ikinci yarıda Tolga Geçim’in topsuz potaya hareketlenen oyunculara yaptığı servisler Rosa Radom’un bu savunma stratejisini taca çıkardı. Rıdvan Öncel’in standart savunmalarından birini yapması ve topla potaya daha cesur atak etmesi Banvit’in devreyi 7 sayıdan daha yükse bir farkla tamamlamasını sağlayabilirdi. Ancak nihayetinde Banvit ikinci yarıya 36-29 önde girdi.

Üçüncü periyot itibariyle Banvit’in, kronik “potadan uzaklaşma” sorununu çok ağır yaşadığını söylemek gerekir. Rosa Radom’un en önemli uzunu Igor Zaytsev faul problemi yaşamasına karşın ne uzunlara elverişli sırtı dönük oyunlar hazırlandı, ne ikili oyunlarla uzunlara servisler yapıldı ne herhangi bir kısa potayı zorladı ne de ilk yarıda yapılan katlar gerçekleşti. Banvit hücumu alabildiğine uzaklaştı potadan.

Sorun şu: Banvit’in üç sayı çizgisinin gerisinden attığı şutların hemen hepsi doğru tercih, şutlar boş. Rautins 3/11 isabetle üç sayı atarken kaçırdığı 8 şuttan herhangi birisi yanlış bir tercihin ürünü değildi. Keza Tony Taylor, Caloiaro, Kulig üçlüsü toplamda 1/10 (1 isabet Taylor’a ait) üç sayı isabetiyle oynarken de atılan şutların ezici çoğunluğu doğru tercihlerdi. Ancak pozisyonun boş üç sayı atışıyla noktalanmasına kadar geçen süreçde sorun var. İşte o soruna eğilmek.

Rosa Radom boyalı alanı çok kalabalık tuttu ikinci yarıda. Veya alan savunmasıyla -ki bir maçta alan savunmasının bu kadar uzun süre kullanıldığını görmek çok kolay değil- Banvit hücumunun pota yakınlarından şekillenmesinin önüne geçmeye çalıştı. Neticesinde Banvit için üç sayı çizgisinin gerisinde boş adamı bulunmak pek de zor olmadı. Sorun, bu durumun Rosa Radom’un tam da istediği şey olmasıydı

Özellikle Tolga, defalarca besledi üç sayı çizgisinin gerisini. Fakat, üç sayı isabet oranını toparlayamıyorken, üstelik Rosa Radom her hücumda Banvit’i biraz daha potadan uzaklaştırıyorken Banvit’in yaptığı tercihler Rosa Radom’un istediklerinin dışında olmalıydı. İlk periyotta olduğu gibi bu noktada da Kulig çıktı sahneye.

İkinci yarıda Banvit boyalı alanını hakimiyeti altına alan ve istediği anda bu bölgeye saldıran Kevin Punter son periyoda girildiğinde 19 sayı atmıştı çoktan. Maçı da 26 sayıyla bitirdi zaten. Buna karşın Banvit boyalı alanını koruma altına alan Kulig oldu. Bu sezon çemberi en iyi savunduğu maçı oynadı. Bununla birlikte hücumda, maçı koparan kararı verdi. O da boş üç sayı denemeleri yapabilirdi. Zira tercihini bu yönde kullandığı anda Rosa Radom’un ona, istediğini fazlasıyla vereceği açık.

Lakin Kulig potaya yakın hücum ederek, zaten en iyi uzununu faul problemine kurban vermiş olan Rosa Radom boyalı alanında mutlak hakimiyet kurdu. Üç sayı atamadığı maçı 8/14 iki sayı isabetiyle 8 kez serbest atış çizgisine gelerek 22 sayı, 9 ribaund ve 2 blok ile tamamladı. İlk periyot ve son periyotta aldığı doğru kararlarla galibiyeti anlatan oyuncu da o oldu.