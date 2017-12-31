Banvit İşi Üçüncü Çeyrekte Bitirdi

Çember koruma zafiyetini de buna ekleyelim. Kısalar savunmada hiçbir direnç gösteremiyorken çember savunmasını belirli bir seviyeye çıkarmak çok da kolay değil zaten. Bu nedenle, iki takım da sayı bulmak veya rakip savunmanın yerleşimini bozmak için yüksek top dolaşımı, hareket veya üst seviye organizasyonlara ihtiyaç duymadı. Gaziantep Basketbol’un attığı ilk 17 sayının 9’unun Rolands Freimanis, 8’inin ise Mark Lyons’tan gelmesini de bununla açıklayabiliriz. Bu ikili, orta düzey pick&roll veya doğrudan potaya giderek rahatlıkla sayı atma imkanları buldu. Hücuma üçüncü bir oyuncunun dahil olması gerekmedi bile.

Her iki taraf da savunmada devamlı açık verirken, skorda herhangi bir tarafın ön plana çıkamaması oldukça normaldi. Öyle ki ilk yarı 42-42 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyotla birlikte, terazi Banvit lehine ağır basmaya başladı. İkinci yarının hemen başında Gaziantep Basketbol’un, savunmadaki tek direnci olan 2.06’lık Robert Carter’ın dördüncü faulünü yapması, kırılmayı başlatan ana faktördü.

Carter, dört faulle ikinci yarının hemen başında kenara gelince Banvit kısaları hücuma istedikleri gibi yön verdiler. Rıdvan Öncel’in savunmadaki direncinin yarattığı kolay sayılar da Gaziantep Basketbol’u maçtan kopma noktasına getiren faktörlerden biriydi. Üçüncü periyodun bitimine 5:46 kala Gasper Vidmar’ın kenara gelip Damien Kulig’in oyuna girmesiyle 5 şutöre dönen Banvit, bu bölümden sonra sezonun en kolay devrelerinden birini oynadı.

Gaziantep Basketbol, beş şutörlü Banvit rotasyonuna karşı, savunmada adam kaçırmanın önüne geçmek için adam değişmeli savunma yaptı fakat kısa rotasyonu buna hiç uygun değil. Hem fizik hem de mental olarak. Zaten fazlasıyla dirençsiz oldukları maçta bir de ters eşleşme neticesinde Banvit uzunlarıyla mücadele etmek zorunda kalınca, Gaziantep Basketbol kısaları havluyu attı. Öyle ki üçüncü periyotta Banvit 22 sayı atarken sadece 10 sayı yedi. Kulig ters eşleşmeleri büyük rahatlıkla oynarken, Andy Rautins de aradığı şut imkanlarını hiç zorlanmadan buldu.

Öte yandan Gaziantep Basketbol savunmadaki dirençsizliğini hücum performansıyla en azından, maçı son dakikalara bırakacak kadar getirmeyi dahi başaramadı. İlk üç periyot sonunda Sean Armand ve Victor Rudd toplam 1/11 saha içi isabetiyle 3 sayı atabildiler. Bu ikilinin, Gaziantep Basketbol hücumuna, gerekli çeşitliliği katan oyuncular olduğunu belirtmek gerekir.

Nihayetinde Gaziantep Basketbol adına feci bir hücum performansından bahsetmek mümkün. Ayrıca, yarı saha hücumlarında ciddi bir hareketsizlik sorunuyla uğraşıyorlar. Koç Nenad Markovic’in gelişiyle; hücumda, yarı saha organizasyonlarının önem kazanmaya başlaması kısaların karar alma noktasında ciddi sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Bu sorunun karar vermenin yanında topsuz hareketlerin nasıl yapılacağı hususunu da kapsadığını belirtmek gerek.

Gaziantep Basketbol’un çeşitli sorunlar yaşadığı bir maçta, Banvit için 86-76 ile biten maçın, skorun yansıttığı 10 sayılık farktan bile daha kolay geçtiğini belirtmek gerekir. Banvit, böylelikle Darüşşafaka ve Anadolu Efes’in ardından ligde art arda üçüncü galibiyetini aldı.