Kobe'nin hikayesi yarım kaldı

İlk maçında potayı ıska geçince maç dönüşü sabaha kadar salonun ışıklarını açtırıp şut çalıştı. Daha sonra bir çığ gibi büyüdü Kobe. Parklarda oynayan çocuğun sırtında bazen 8 bazen 24 oldu. Sözü vardı şehre ve bu sözü tuttu. Salona her zaman ilk o geldi, sabahlara kadar hep en çok çalıştı çünkü inadın, hırsın, zamanın, kazanmanın ismiydi Kobe Bryant. İtalyanca ve İspanyolca bilir, piyano çalar, felsefe konuşur, her türlü sporla ilgili bilgisi olan hayat adamıydı Kobe Bryant. Los Angeles’ta sokaklarda yaşayan evsizlerin babası, onlar için her sene büyük organizasyonlar yapan adamdı Kobe Bryant. “Basketbol bitince artık anlatacak çok hikayem var, bunları yapacağım” diyordu. Oyuna olan sevgisini şiir yaptı, o da yetmedi çizgi filme döktü, hatta Oscar da kazandı. Hem NBA şampiyonluğu, hem olimpiyat altın madalyası, hem de Oscar kazanan tek kişi oldu Kobe Bryant. Hikaye devam edecekti, etmeliydi. Sırada, son zamanlarda maçlara birlikte geldiği kızı Gianna’ya Mamba Mentality’yi öğretmek vardı. Kızıyla maçlara geliyor ona detayları anlatıyordu.

EFSANELER ÖLMEZ

20 yıl boyunca, NBA muhabirliğine başladığım ilk günlerden bu yana tek bir soru sorma hayalini kurduğum adamdı Kobe Bryant. Yıllarca soyunma odası kapısında beklediğim, duştan çıkıp ayaklarını buza sokan sonra mikrofonu uzattığım adamdı Kobe Bryant. Bana iş disiplini nasıl olur, başarmak için nasıl mücadele edilir, bunu öğreten adamdı Kobe Bryant. Ocak 26 sabahı hikaye yarım kaldı. Oysa ki daha çok iş vardı yapacağı. O sabah keşke hiç olmasaydı ya da o helikopter hiç kalkmasaydı... Ama hayat hikayesinin, kaderinin yazılmış bir parçasıydı artık. Belki hikayesi yarım kaldı ama efsaneler ölmez, senin gibi milyonların kalbine yazılır Kobe Bryant.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın