Atina yolları!..

Normal sezonun son maçında Barcelona dün deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. İmajını ve gururunu kurtarmak haricinde bu maçtan hiçbir beklentisi yoktu Katalanların. Diğer tarafta Fenerbahçe 33 olasılık içerisinden sadece 4 tanesi ile ev sahibi avantajını elinde tutabilecek ve bu maç saat 22:45'de sona erdiğinde skor tabelası Fenerbahçe'yi işaret edecekti. Bu maçın başka sonu olamazdı. Sezona başlarken 1.lik için yola çıkmış Fenerbahçe'nin bugün olduğu noktada maçı kazanmaktan başka çaresi yoktu. İpleri çoktan başka takımlara vermiş, kaderini onlara bırakmıştı bile.

Kadrolar açıklandığında herkesin gözü Sloukas ve Datome'yi aradı ilk, iyi haber, ikisi de kadrodaydı. Sanki tabelada bir eksik vardı, peki Dixon neredeydi? Sırtındaki hafif rahatsızlıktan dolayı forma giyemeyecekti Amerikalı guard. Sezon boyu süregelen sakatlıkları düşününce bu normal bile sayılabilirdi Fenerbahçe için.

TAHMİN EDİLEMEYEN 5

Obradoviç tahmin edilemeyen bir beşle başlarken 4 numarada Bennet'ı sürdü parkeye. Ne yazık ki Barcelona'nın maça iyi başlamasında Obradoviç'in bu kararı epey etkili oldu ve ilk 10 dakika sona erdiğinde skor 11-15 Barcelona lehineydi. Ha bir de unutmadan Benn et'ın kullanamadığı top sayısı, kayıpları derken bir de savunduğu Claver'i havaya sokmuş sahanın en skoreri yapmıştı. Fenerbahçe lehine gözüken tek şey Sloukas'ın sakatlıktan sonra maça hızlı ve iyi başlamasıydı. Maça 6 top kaybı ile başlayan Fenerbahçe ya toparlanacaktı ya da Euroleague normal sezonun son maçında ona inanmış tüm seyircisi önünde hiçbir iddiası kalmamış Barcelona'ya yenilecekti.

2.çeyrekte benchten getirdiği enerji ile takımı ayakta tutan Kalıniç'in katları ve orta mesafa şutları Fenerbahçe'yi oyunda tuttu. Ribaund'larda aslanlar gibi savaşmasına rağmen ofensif anlamda sıkıntısını aşamadı Fenerbahçe. Hatta Bogdanoviç, Datome ve Sloukas'ın uzun süre yanyana oynamasına rağmen topu pota altına indirmeyi başaramadı.Neredeyse içeriye atılan tüm paslar top kayıpları ile sonuçlandı. Neyse ki Bartzokas'da Fener'e çalıştı ve verimliliği en yüksek oyuncusu Victor Claver'i 2. çeyrekte kenarda unuttu.

Son haftaların aksine oyuna tutuk başlayan Bogdanoviç ve takıma yeni dönen Datome ile uyanmaya çalıştı sarı lacivertliler. Her gaza bastığında Barcelona mutlaka cevap verdi. Savunmada koyduğu tüm agresifliği hücumda gözünü kırpmadan bir bir harcadı Fenerbahçe. Ekpe Udoh'un son dakikalardaki gayreti ile maçı 58-58 ile uzatmaya taşıdılar. Uzatma periyodunda Bogdanoviç bildiğimiz Bogdanoviç olunca tıkır tıkır işledi herşey ve 68-65 Barcelona'yı yenmeyi başardı Fenerbahçe. Panathinakos'un Maccabi'yi yenmesi ve Zalgiris'in Baskonia'yı mağlup etmesi ile playoff'larda Fenerbahçe'ye Atina yolları gözüktü.

AKILDA KALANLAR

-Saç baş yoldurtan pas trafiği

-Kaliniç'in elinde patlayan son saniye hücumları

-Bennet'ın beceriksizliği

-Ekpe'nin gayreti

-Geçen hafta 56 bu hafta 58 ile biten maç sonucu

-Seyircinin ne olursa olsun desteği



AKILDAKİ SORULAR

-Hızlı hücumu faul ile kesmenin sportmenlik dışı faul ile sonuçlanması ne zaman standart olacak?

-Ante Tomiç'mi daha güzel asist yapıyor Juan Carlos Navarro mu?

-Bartzokas Barcelona'dan gerçekten ayrılıyor mu?