Kupadan sadece 40 dakika uzakta

Tebrikler Bay Laso bu dediklerinizin hiçbirini yapamadınız!

Laso sonrasında ekliyor "İyi bir takımı bir şampiyondan ayıran işte bu detaylardır"

Fenerbahçe, 3 kere üstüste kaldığı Final Four'da, dün akşam, Real Madrid'i 84-75 yendi. Hem 2015'in intikamını aldı hem de bir kez daha, Real'e öne geçme fırsatı bile vermediği maçta, çok daha iyi bir takım olduğunu kanıtladı.

Obradoviç, 2015 yılı yarı finalinde soyunma odasında yaptığı konuşmada tek birşey söylemişti öğrencilerine; "Her ne yaparsanız yapın takım olarak yapacak, takım olarak box-out edecek, takım olarak ribaund alacaksınız" Dün akşam Fenerbahçe'nin yaptığı tam da buydu işte. 2017 model Fenerbahçe koçun dediği herşeyi başardı Real Madrid'e karşı.

Obradoviç savunma odaklı, enerjik 5'i ile başladı maça, sert savunma daha ilk dakikalarda meyvesini vermişti bile. Fenerbahçe, 6 dakika geçilirken Real'i 3 top kaybına zorlamış, iki kule ve Kaliniç ile fark 7'ye çıkmıştı. Real Madrid maçın başından, bir pota altı olduğunu unutmuş sanki saha sadece 3 sayı çizgisinin gerisinden ibaretmiş gibi davranmaya başlamıştı. İlk çeyrek 21-13 geçilirken, Llull atıyor takımın geri kalanı bakıyordu. Fenerbahçe'de ise ne ararsan vardı, aynı Obradoviç'in istediği gibi, o kadar çok enerji sarfediyorlardı ki, takım sanki bir adam fazla oynuyordu sahada. İlk çeyrek geçilirken Real 13, Llull ise 11 sayı atmıştı. İşte bu Real'in kısa bir özeti, aynı zamanda, iyi takım ile şampiyon takımı ayıran resmin ta kendisiydi.

2.çeyrek Real hanesinde artan top kayıpları ile başlamıştı. Kaliniç'in son zamanlarda artan şut yüzdesi ile 6.dakika'ya 26-13 girilmişti. Evet, Real ilk sayılarını hem de bir pozisyon üretmeden sadece 5.dakikada faul atışlarından bulabilmişti. Rudy Fernandez'in artık tescillenmiş türlü numaralarına başladığı son 5 dakika Real için heyacanlı geçen tek zamandı. Son 3 dakikaya girilirken fark erimiş Thompkins ile 2 sayıya gelmişti. Bogdanoviç bulduğu ilk 3 sayılık isabeti ve klasik kafa hareketi ile taraftara mesajı yolladı "Bu iş burada biter, endişelenmeyin"

KUSURA BAKMAYIN SAYIN LASO

44-34 ile sona eren ilk yarının ardından Laso sadece "Llull çok iyi oynadı ama ona daha fazla eşilik eden bulmalıyız" diyordu. Kusura bakmayın Sayın Laso ama, sahada doğru yer tutan, zamanlaması müthiş olan, biribirine her pozisyon yardım eden Fenerbahçe karşısında sadece eşlik eden bularak bu maçı alamazsınız bundan çok daha iyisine ihtiyacınız olmalı!

Nitekim 2.yarıda Carroll sahneye çıktı ama karşısında sahanın her yerinde, her şeyi yapmaya söz vermiş Kaliniç, Udoh ve Vesely vardı. İsmail Şenol, Obradoviç'e soruyor, şutu riske edilebilen bu üçlü ile zor olmuyor mu? Obradoviç "Bu üçlü bizi çok güçlü yapıyor" diyor. Evet tam da koçun dediği gibi muteşem 3'lü dün gece sahada basılmadık yer bırakmamıştı.

3.çeyrekte Sloukas'da onlara katılmış final periyotuna girilirken fark yine 13 sayıda kalmıştı.



Son çeyrekte Carroll'dan başka direnen kalmamış, Llull artık her pozisyonu zorlamaya başlamıştı. Maçın son dakikalarında hata yapmayacak kadar tecrübeli Sarı Lacivertliler karşısında, Real Madrid sadece Carroll ile direnmeye çalışsa da final biletini Fenerbahçe'ye kaptırmış ve şampiyonluk hayallerini bir başka bahara ertelemişti.

Maç sonunda aynen Kaliniç'in dediği gibi "Bir kez daha harika bir takım olduğumuzu gösterdik. Kupadan sadece 40 dakika uzaktayız. Pazar günü taraflardan çatıyı uçurmalarını bekliyoruz!"

21 Mayıs Pazar günü, işler son ribaunda kalmadan, Fenerbahçe bir tarih daha yazacak ve bugüne kadar yapılmamışı yaparak kupayı Türkiye'de bırakacak!

AKILDA KALANLAR

-Rudy'nin türlü numaraları

-Udoh'un enerjisi, gayreti, 18 sayı, 12 ribaund, 8 asist!

-Kaliniç'in şut yüzdesi ve asistleri

-Vesely'nin %100 faul atışı

-Lamonica'nın maçı soğutan, maçı durduruşları

AKILDAKİ SORULAR

-İlk 5 başlayan Maciulis'e ne oldu?

-Donçiç'i İspanya'da mı bırakmışlar?

-Laso istifa eder mi?

-2015, Bjelica, 2016 Vesely, 2017 Bogdanoviç, tarih tekerrür etmez değil mi? Bogdan Pazar günü döner değil mi?