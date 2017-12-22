Kazanmak için çıkmamak!

Ne yazık ki sadece bir konuda haklıydı Melli. Fenerbahçe Doğuş maça hiç hazırlanamamış hatta maça gelmeyi unutmuştu sanki. Diğer tarafta Melli'nin tahminin aksine bu sezonki en hazır Maccabi vardı karşılarında. Hiç olmadığı kadar istekli, enerjik ve kararlı. Sanki Fenerbahçe Doğuş ile kapanmamış bir hesapları vardı, sanki Final Four'da son topta kupayı Fener'e kaptırmışlar da onun rövanşını almak için oynuyorlardı. Her oyuncusu agresif, her taraftarı hırs doluydu maç boyunca.

Fenerbahçe Doğuş, dün akşam Tel Aviv'de parkeye kazanmak için çıkmamıştı, sadece maçı kaybetmemeye çalışan bir grup oyuncu izledik 40 dakika boyunca. Oysa ki mücadele etmek, savaşmak bu takımın DNA'sında vardı, çünkü baştan öyle tasarlanmıştı, çünkü başka türlüsü mümkün değildi, olmamalıydı. Obradovic ve öğrencileri dün akşam geçen yılın rövanşını almaya çıktığı maçta, Maccabi Tel Aviv'e 9 sayı fark ile 82-73 yenildi. Sizi bilmem ama bana 9 sayı 109 sayı gibi hissettirdi.

Kızılyıldız karşısında herşeyi doğru yapan Fenerbahçe sadece zihnini getirmeyi unutmamıştı bedenler de İsrail'e hiç gelmemişti. Bunun en büyük kanıtı Jason Thompson'ın sadece 1 dakika içinde 3 faul yapıp kenara gelmesi olmuştu. Maçta ilk 7 dakika geçilirken skor tabelası 15-4 ev sahibi lehineydi. Sarı Lacivertlilerin 4 sayısının sadece 2'si saha içinden diğeri ise faul atışından gelebilmişti. Fenerbahçe skorda zorlanabilirdi ancak bugüne kadar oynadığı hiçbir maçta bu kadar kötü savunma yapmamıştı. Maccabi'de her eline topu alan kendisini boyalı alanımızda bulmuş, çok doğru hücum etmişti. Fenerbahçe ise hücumda ilk defa savunmayı bu kadar kötü okumuş onu delmek yerine zorlama toplar kullanmıştı.Akıllı hücum edememek 6 blok olarak maç sonunda hesabımıza yazılmıştı.

Orkestra en baştan bozuk çalmaya başlamıştı, ne yazık ki birbirini ve karşı takımı okumak konusunda sınıfta kalmıştı Fenerbahçe.

Obradovic maç boyunca doğru 5'i bulmaya çalıştı. Kalinic'in talihsiz sakatlığı, Datome'nin kaşının açılması, Thompson'ın faul problemi maç boyunca başını ağrıttı Sırp teknik adamın. Bunun yanında Sloukas, Wanamaker, Nunnaly, Guduric ve Melih'in her zamankinden uzak performansları da hiç yardım etmedi. Fenerbahçe Vesely ve Dixon ile maça tutunmaya çalışsa da karşısında hep daha da güçlü cevap veren Maccabi'yi buldu. 1 dakika bile konsantrasyonunu kaybetmeyen, 40 dakika aynı hevesle savunma yapan Maccabi'de motivasyon çok netti. Tıklım tıklım seyircisi önünde "Avrupa'nın en iyi koçunun" yönettiği "Euroleague şampiyonunu" yenmek, işte bütün mesele de buydu.

Devre arasında Neven Spahija uzatılan mikrofona "Gerçekçi olalım Fenerbahçe aslında bu değil, çok daha iyi hepimiz biliyoruz" demişti. Çok doğru söylemişti Fenerbahçe tabi ki bu değil ve hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Gelecek hafta yılın son maçında Real Madrid'i konuk edecek Sarı Lacivertliler, her zaman yaptığı en iyi şeyi yapacak, Maccabi hayal kırıklığını bir kenara bırakacak, zihinleri tamamen sıfırlayacak ve taraftarının önünde bir kez daha İspanyolları devirecek.

Akılda kalanlar:

-Pierre Jackson'ın hırsı ve isteği. 20 sayı, 22 verimlilik puanı!

-Fenerbahçe'nin berbat ribaunt performansı. Maccabi 51, Fenerbahçe 33. Neredeyse savunma ribauntları (29) kadar toplam ribauntumuz var.

-Hoşgeldin Dixon! 12 sayı, 5 asist, 3 ribaunt

-Vesely'nin inanılmaz gayreti 18 sayı ve 27 verimlilik puanı.

-Datome'nin bonesi!

-Son 3 saniye Obradovic'in molasına seyircinin verdiği tepki.

Akıldaki sorular:

-Thompson hayal kırıklığı mı? Yoksa toparlayacak mı?

-Vesely rüyasında Udoh'u görüyor mudur?

-Sahanın en kısası hatta ligin olabilir, Jackson nasıl 4 ribaunt almış olabilir?

-Vesely'yi bilerek mi sinirlendiriyorlar artık?

-Kalinic'e yeni kavuşmuştuk, durumu ciddi midir?