Güvenilir olmak sevilmekten daha büyük bir övgüdür

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İlk önce, Mayıs ayında şampiyonla finalistin arasındaki farkı çok derin çizgilerle ayırdığı, Olympiakos’u konuk etti. Sonucu sertliğin ve basit top kayıplarının belirlediği uzatmada, kaybetti. Bu uzatmayı göremeden salondan ayrılan, ayrılmayı düşünen taraftarının unuttuğu bir şey vardı.
Geçen yıl playoff’larına, dörtlü finaline hükmettiği ve sonunda da şampiyon olduğu sezonda ilk 7 haftada durum bugünden farklı değildi. Yani, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet.
Biraz daha geri gidelim, yıl 2015, Ekpe Udoh transferi henüz bitmemiş ama dedikodular sosyal medyada almış başını gitmiş.
O yorumlardan bazıları;
“Yokluktan alınan bu oyuncudan ne bekleniyor acaba?”, “Kazma pivot”, “Obradovic’in garip tercihi”, “Ribaunt katkısı beklemeyin bile”, “Tuhaf bir tercih”, “Vesely’nin yedeği olur sadece”
Hatırladıysak dün akşamki maça gitmek daha keyifli şimdi. Salı günü Arena’da ümidin kesildiği, erken yorumlar ile eleştirilen Fenerbahçe Doğuş, oynadığı 7 maçın 6’sını kazanmış, evinde oynadığı son 14 maçı kaybetmemiş, CSKA’yı 93-95 yenmeyi başardı.
Hem de drama ile, tramva ile uzatmada herkese gücünü ve ne kadar güvenilir olduğunu bir kez daha gösterdi.
2 gün önce oynadığı maçtan dersini çok iyi almıştı Sarı Lacivertliler. Boyalı alanı ele geçirmiş, CSKA’yı çizginin dışına itmişti. Savunma en büyük silah olmalıydı, oldu da. Nunnaly ve Wanamaker, Clyburn ve De Colo’ya nefes aldırmamış, Thompson ve Vesely pota altında devleşmişti. Guduric takımın hücuma yön vermiş, takımın neredeyse bulduğu tüm basketler asist üstünden gelmişti. 2. yarıda uyanmış CSKA’nın karşısında akıllı ve hata yapmayan bir Fenerbahçe Doğuş vardı. Uzatma periyotunun son düdüğü çaldığında Udoh’un hayaletiyle boğuşmaya çalışan Thompson devamlı Bogdanovic ile kıyaslanan Guduric, bu duruma artık son vermişti. Takımın gönderdiği mesajın satır arasında; 2016/17 bitti, bu tamamen başka bir kitap, film, hikaye veya macera ne derseniz diyebilirsiniz adına, sayfayı çevirmenin vakti geldi de geçiyor diyordu.
Bunu anlamamak için basketboldan hiç anlamıyor olmak gerekirdi.
Akılda kalanlar:
-Vesely’nin olağanüstü performansı. 31 sayı, 5 ribaunt, %74 saha içi isabeti. 31 PIR
-Thompson’ın gayreti, istatistik kağıdının her yerini doldurdu, 7 sayı, 12 ribaunt, 2 asist, 2 blok ve 0 top kaybı
-Sloukas ve Wanamaker’ın asist/top kaybı oranı, 18 asist sadece 6 top kaybı.
-Melli’nin son çeyrek performansı ve galibiyeti etiren basketi
-Hakemlerin normal sürenin sonunda verdiği berbat karar.
Akıldaki sorular:
-Vesely kaç smaç yaptı ben sayamadım sayan oldu mu?
-Sezon başından beri cevapsız kalan soru, Dixon ve Kalinic ne zaman döner?
-Sinan ve Melih ne zaman oynar?
-Thompson ve Guduric bu akşam rahat uyur mu?
-Itoudis’in çok oynattığı için özür dilediği Clyburn, bugün parkede hiç oynayamadığı için özür dilemiş midir?