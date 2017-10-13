Karnesindeki kırığın sadece takım kimyası olduğunu 4. çeyrekte Euroleague sertliği ile yüzleştiğinde anladı Sarı Lacivertliler. Maç krize girdiğinde kim çıkartacak? Savunma direncini kim başlatacak? Son topu kim kullanacak? Söz konusu sorular geçen yıl sorulsa cevaplar basitti, krizler ve son toplar Bogdan'dan, savunma direnci Udoh ve Kalinic'den sorulurdu. Dün bu 3 isimden hiçbiri sahada değildi ve işin kötüsü cevaplar henüz hazır değildi.

Önemli eksikleri, Dixon ve Kalinic'e rağmen 3 çeyrek bildik tanıdık karakter ile oynadı Fenerbahçe Doğuş. Hatta 36-41 biten ilk yarıda Shermadini "İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum sonuçta son şampiyona karşı oynuyoruz" demiş ve mesajı çok net vermişti. Vücut dilinde ve satır arasında "Hani o kadar da bir beklentiniz olmasın, elimizden geleni yapıyoruz" olduğu kesindi. Ne de olsa sahayı ve topu iyi paylaşan, hücumda adam eksilten, Malaga'yı potasına yaklaştırmayan eski şampiyon vardı parkede. Devre arasında yorumunda haklıydı Shermadini!

3. çeyrekte panik olmayan, hata yapmayan ve her sıkıntıya çözüm bulan Obradovic'in öğrencileri için ne olduysa sonrasında oldu. 4. çeyreğin hemen başında yaşamaya başladığı takım içi iletişim krizi sadece skoru yaklaştırmamış, Malaga seyircisini de uyandırmıştı. Tüm salon oyunun içine girmiş, Fenerbahçe sanki sihrini kaybetmişti. Sarı Lacivertliler bir anda parkedeki herkesin gözünde "yenilebilir" duruma gelmişti. McCallum takımını coşturmuş 13-0 gelen serinin önderi olmuştu. Üst üste gelen top kayıpları, kaçan boş şutların ötesinde uzun zamandır sahaya ilk defa yerleşemeyen bir Fenerbahçe izledik. Maçta son 3 dakikaya girilirken çeyrek skoru Fenerbahçe için sadece 3'tü. Datome 1:19'da 3'lüğü yolladığında tabelayı 68-65'e getirirken salonu susturmuş, Plaza'ya molayı aldırmıştı. Ancak geri dönmek için harcanan enerji, molaların erken bitmesi, alınamayan hücum ribaundları sonrası verilen ikinci şanslar ve "son topu kim kullanacak?" derken deplasmanda yenilmekten kurtulamadı son şampiyon.

Fenerbahçe yenilmesine rağmen uzun soluklu bir maratonun başında mücadeleci karakterinden vazgeçmediğini gösterdi. 19-3 seri gördükten sonra bile maçı bırakmadı. Kalinic ve Dixon dönecek, yeni oyncular sisteme bir bir entegre olacak, Thompson faul problemini çözecek, Wanameker ve Sloukas rollerini netleştirecek. Euroleague asıl ondan sonra başlayacak ve sonu mutlaka Belgrad olacak!

Akılda kalanlar:

-Bir türlü alınamayan hücum ribaundları, Malaga 16, FB sadece 4!

-Datome'nin 2.17'lik Shermadini'ye yaptıgı blok.

-Melli'nin kötü performansı PIR -5

-Nedovic'in 0/6 3'lük performansı

-Obradovic'in devamlı değişen rotasyonu

Akıldaki sorular:

-Bogdan ve Udoh'un hayaleti takımın üstünden gider mi?

-Takımın saha içi lideri kim?

-Fenerbahçe kaç ayrı 5 kombinasyonu ile oynadı dün?

-Dixon ve Kalinic ne zaman dönecek?