Evet onun adı Zeljko Obradovic

Evet onun adı Obradoviç, O, 4 farklı ülkenin, 5 farklı takımını 9 kere Euroleague şampiyonluğuna taşıyan yaşayan bir efsane. O'nu başka kimseyle karşılaştırmak ve karıştırmak mümkün değil.

Avrupanın en iyi koçuna sahip Fenerbahçe dün gece tarih yazdı Sinan Erdem'de. Maç boyunca hiç şans vermediği, Euroleague'in en zorlu takımlarından Oympiacos'u 80-64 ile geçerek kupayı kaldırdı.

Andrea Trinchieri maçtan önce Final Four'u değerlendirirken Fenerbahçe'yi çok iyi özetlemişti.

"Denizaltı gibiler bence. Onları limandan ayrılırken görüyorsun sonra arkalarından haberleri geliyor. Bir sürü büyük gemi batırmışlar ve bir bakmışsınız yine Final Four'dalar." Sezon boyu yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe dün gece başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı herkese. Hem de bunu 4 oyuncusu 13 Final Four oynamış son derece tecrübeli Olympiacos'a karşı!

KIRMIZILAR TEKRAR İSTEDİ AMA...

Kırmızlar, 2012'de kupayı kaldırdıkları İstanbul'a tekrar aynı şeyi yapmaya gelmişlerdi. Vesely'nin ters smacı ile açılan perdede takımın mesajı çok açık ve netti. "Biz bugün burada şampiyon olmaya geldik"

Fenerbahçe'nin oyunu daha ilk dakikadan akmaya başlamıştı bile. Herkes her yerde ve hep birlikteydi. Her hareket mesaj doluydu, her pozisyon hesaplanmıştı. İki yıldır destek modu açık olan Kaliniç "Artık yeter, çok çalıştım ben de tebriği hakediyorum" dercesine sahada basılmadık yer bırakmamış, ilk çeyrekte rakip potaya 12 sayı göndermişti bile. 8 sayı farkla biten periyottan sonra Olympiacos tamamen takımı ve stratejisini değiştirmişti, Fenerbahçe'de ise hücum hızı kesilmiş, "Bay Basketbol" yani "Sakallı"nın olmadığı dakikalarda oyun planı tutmuş fark 4'e kadar inmişti.

39-34 geçilen ilk yarı sonrasında Birch kendisine uzatılan mikrofona "Ne olduğunu anlayamadım, maç çok sert geçiyor, sanırım hiç ribaund alamadım" demişti. Ekpe, Jan ve Kaliniç sahadayken o iş biraz zordu.

Bogdanoviç'in faul probleminden kenarda oturduğu 3.çeyrekte sahneye Datome çıktı. Yaratıcılığın tıkandığı bu dakikalarda ona çok ihtiyaç vardı. Devamlı sahnede olan Ekpe ve Jan'ın haricinde Datome tüm sezonun borcunu kapatmaya gelmişti sanki. Olympiacos'da bench ve sahadaki herkes gergindi, bu gerginlik yaklaşan maç sonunun ve uzaklaşan kupanın hayaliydi!

Son çeyrekte Fenerbahçe farkı 21'e kadar çıkarmıştı ancak söz konusu Olympiacos olunca maçı bırakmak imkansızdı. Bu yüzden son dakikalara girilirken Fenerbahçe savunmada daha da gaza bastı. Udoh ile potayı kapattıktan sonra Kaliniç başladığı işi bitirdi ve noktayı koydu. İlk 8'e kalır mıyız acaba hayallerinden, dün gece burada Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırdı Fenerbahçe.

Maçtan sonra en güzel yorumu da Final Four'un MVP'si Ekpe Udoh yapmıştı.

"İnanılmaz bir sezondu, saçmalık derecesinde iyiydi"

AKILDA KALANLAR

-Kaliniç'in akıl almaz istatistiği %100 2 sayı, %67 3 sayı, %100 faul, 17 sayı,5 ribaund, 5 asist, 1 blok

-Udoh'un saha içi isabeti sadece 2! Ama verimliliği 29! 9 ribaund, 5 blok, 4 asist.

-Spanoulis 2 sayı performansı 5'te 0! Udoh ve Vesely faktörü!

-Sinan Erdem'i dolduran muhteşem basketbol taraftarı.

-Her yere dev ekran kuran Belediyeler!

-Kaptanın maç sonu salonu çoşturması.

-Antiç'in Datome'nin sahada saçlarını kesmesi.

AKILDAKİ SORULAR

-Bogdanoviç gidecek mi?

-Udoh kalır değil mi?

-Belgrad biletleri ne zaman çıkıyor?

-Basketbol değerini Türkiye'de artık bulur mu?