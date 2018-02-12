En büyük kötülük eleştirmemek!

Eğer her gününü takımla geçirmiyorsan, deplasmanı onlarla yaşamıyorsan, soyunma odasında onlarla değilsen, otobüste onlarla seyahat etmiyorsan kısacası olan bitenin bir parçası değilsen; arka planını bilmediğin şeyler hakkında eleştiremezsin. Diğer yanda üstünü örtemeyeceğin kadar açık bir gerçek var; ister Türk ol ister yabancı, ister Türkiye’de yaşa istersen Avrupa’da ya da Amerika’da kimse kimseye fiziksel olarak dokunamaz, dokunmamalı. Hem Fenerbahçe’ye, hem de Türk sporuna yapacağımız en büyük kötülük bu konu hakkında eleştirmemek olabilirdi. Düşünün ki Lebron James’i , Cleveland’ı uyandırmak ve maç içinde tutmak için Tyronn Lue aynı reaksiyonda bulunuyor, sizce bu mümkün mü?

Bunu yapılan açıklama ile kenara koymuşken başka polemiklerin içine çekilmesi öngörülmemişti tabi ki. Söz konsu Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ve en başarılı koçu olunca, malzeme burdan çıkmalıydı mutlaka. Tüm polemiklerin başlangıcı Sarı Lacivertliler olmalıydı. Hatta tüm yenilgiler, hakem hataları veya olmayan transfer istekleri bu takıma bağlanmalıydı. Ne de olsa arkadan atıp tutmak, dedikodu yapmak, sorumluluğu başkasına atmak spor dünyasının karekterinde vardı!

OBRADOVİC'İ ANLAMAK

Ülkemizde futbola benzemeyen nadir kalelerden basketbolu kirlettik bir kaç haftadır. Oysa ki, Obradovic geldiğinden beri bu polemiklerin içine çekilmek istendikçe en güzel cevabı, yorum yapmayarak ve sahada verdi hep. Saygısızlıkların en büyüğü ona yapılmasına rağmen. Öyle, üst üste 2 hafta kaybeden takımını her zaman destekleyen taraftarı 100 istedi diye 98’den 100’e çıkmaktan bahsetmiyorum. Ezeli rakibi Galatasaray’ın sahasında yüzüne tükürüldü Obradovic’in, sonuç mu? Ne bir kişisel yorum, ne bir saldırı, ne söylenmemesi gereken kötü bir söz, ne de başka herhangi bir saygısızlık. Her zaman oynanan basketbol, oyuncuları ve taraftar Obradovic için en değerlisiydi. Basketbolun A,B,C’sini bize yeniden öğretti, ezberleri bozdu, oyuncularını hiçbir zaman basının önüne ateşe atmadı. Takımının aldığı mağlubiyetleri başkasına yüklemedi her zaman sorumluluk aldı, basketboldan başka birşey konuşmadı, konuşmak istemedi. Hepimizin basketbola, spora olan bakış açısını değiştirdi. Sadece bakış açılarını boşverin oyuncularının hayatını da değiştirdi. Bjelica, Bogdanovic, Ekpe, Datome ve tabi ki en çok da kaptan Melih Mahmutoğlu. Melih 2013 senesinde, Erdemirspor’da sadece yayın gerisinden şut atabilen bir oyuncuyken bugün, 2017’de en büyük hayali olan Fenerbahçe’de, Euroleague kupasını kaldırdı. Verilen şansı çok iyi kullandı, çok çalıştı, Türk gençlerine rehber oldu, yol gösterdi. Daha gideceği yol hala var, hala öğrenilecek şeyler var. Takım arkadaşı Datome’nin bir ropörtajında söylediği gibi; “NBA’den buraya geldiğimde, daha ne öğrenebilirim ki diyordum, Obradovic bana daha gidilecek çok yol olduğunu gösterdi” dediğini unutmayacak, polemiklere kulaklarını tıkayacak, en iyi yaptiği şeyi yapacak, sadece basketbol oynayacak. 27 yaşında profesyonel bir basketbolcu olduğunu unutmayacak, acemiliği, duyguları, anlamsız üzüntüleri bir kenara bırakacak, sağduyusu hep onunla olacak. En güzel cevabı bu Çarşamba Sinan Erdem’de verecek, 14 Şubat’da saatler 20:00’ı gösterdiğinde Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes’i kupada saf dışı bırakmak için çıkacak parkeye.

Bir tarafta galibiyet rüzgarı ile ilerleyen Fenerbahçe, diğer tarafta tarihinin en berbat sezonunu geçiren Anadolu Efes. Ne 26 sayılık mağlubiyet, ne de 100 sayı polemikleri Anadolu Efes’in galibiyetinin mimarı olacak. Verimliliği her hafta düşen Stimac ve sokak basketbolu ile yanıp tutuşan Mccollum ve Douglas ve en önemlisi sahadaki basketbol hariç herşey ile ilgilenen koç Ataman. Vesely’nin son haftalardaki hırsı, Guduric’in topa yön vermesi, Ahmet ve Thompson’ın boyalı alan savaşı, Sinan ve kaptanın BSL’deki enerjileri ile galibiyet kaçınılmaz olacak. Fenerbahçe Doğuş ve Obradovic tüm bu yaşananlara en güzel cevabı ve dersi yine parkede verecek.