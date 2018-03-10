Asla Yetmez

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Yazarlar YazılarıAsla Yetmez
Yazarlar Asla Yetmez
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Isolation Bulaşıcı Bir Hastalıktır

Spor Arena
10.03.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

Asla Yetmez

Bahar Ekinci Akçaoğlu
Bahar Ekinci Akçaoğlu
Baharakcaoglu@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahar Ekinci Akçaoğlu
Bahar Ekinci Akçaoğlu
Baharakcaoglu@gmail.com

Bahar Ekinci Akçaoğlu yazdı.

Maç nasıl giderse gitsin, ancak “Şampiyon” bir takım o maçı döndürebilecek kabiliyete ve yüreğe sahiptir. Herşey o “yürekte” biter, dün akşam Kaunas’da, Zalgirio Arena’da, 15.500 kişiye karşı savaşan olağanüstü 11 yürek gördük parkede. Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas’ı 12 sayı geriden gelip, 7 sayı fark ile 78-85 mağlup etmeyi başardı. Tabi ki bir mağlubiyetten fazlası vardı Kaunas’da; o da Final Four yolunda garantilenen playoff, alınan ikili averaj ve Zalgiris ile aradaki 3 maça çıkan galibiyet sayısı. Kısacası Fenerbahçe Doğuş dün akşam tek kelime ile inanılmazdı.

POTAYA GİTMENİN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ
Basketbol hiçbir zaman 1 kişinin oyunu olmamıştı, 5 kişilik bile değildi. Kalabalığın bağırması, ısınırken çalan müzik, rakibin gözündeki hırs, topun potaya çarpışı, kafanın içinde çözemediklerin hepsinin oyuna etkisi vardı. Jasikevicius ve öğrencileri dün akşam herşeyi ama herşeyi doğru yaparak maça başlamışlardı.

Kazanma iştahı, savunma direnci, hücum opsiyonları, Arena’nın atmosferi, seyircinin coşkusu ne ararsanız herşey parkedeydi dün akşam. Yeşil Beyazlılarda her topu yere vuran kendini pota altında bulurken, ilk yarı bittiğinde 3 sayı kullanma yüzdesi Sarı Lacivertliler için %45.8’i gösteriyordu. Fenerbahçe Doğuş, yaratamamış, potaya gidememiş ve pozisyonları bir türlü bitirememişti. Ahmet, Melli ve Thompson 3’lüsünden sadece 2 sayı üretmiş karşılığında çemberi savunamamıştık. Euroleague’in en iyi savunma yapan takımına karşı Zalgiris “potaya gitmenin dayanılmaz hafifliğini” yaşamıştı. Ulanovas, Davies, Micic, Pangos hiç farketmiyordu, o kadar doğru oyunuyorlardı ki, Zalgiris’i durdurmak neredeyse imkansızdı.

FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ
Ne olduysa, yine, her zamanki gibi, soyunma odasından bambaşka döndü Fenerbahçe Doğuş. Bu dönüşü hiç beklemeyen Yeşil Beyazlılara karşı bildik tanıdık takım ruhu vardı karşılarında. Yani “Fabrika ayarlarına dönmüş” bir Fenerbahçe!

Korkmadan içeri giren, doğru pas ile doğru adamı bulan, sahaya iyi yerleşen Fenerbahçe. Zorlama atışların yerini bilinçli, top kayıpların yerini ribaundlar ve hızlı hücumlar alınca galibiyete giden yol bir anda açılmıştı. Vesely ile geri dönüşün ışığı yanmış, Melli, Kalinic, Datome,Thompson ve Sloukas derken yine birden fazla kahraman ile öne geçmiştik bile. Kalinic’in reverse hareketinin sonunda Vesely’ye yaptığı asist bu takımın DNA’sının en büyük kanıtıydı. Mücadeleci, asla pes etmeyen ve #aslayetmeyen!

Fenerbahçe son çeyrekte alt üst olan tüm istatistiklerini bir bir toparladı, sonra tüm soğukkanlığı ile sezonun en güzel geri dönüşlerinden birine imzasını attı. Normal sezonun bitmesine 5 maç kala playoff’ları garantilemeyi başardı.

Akılda kalanlar:

-Faul yüzdemiz! Dün akşam hiç kaçırmadık 25/25. Özellikle Vesely 7/7 ile oynadı.

-Kostas Sloukas! Yine o kötü akşamlarından birini mi yaşıyor derken ikinci yarı canlandı. 15 sayı, 2 ribaund, 1 top çalma ve 5 asistlik performansı ile 21 verimlilik üretti. En güzeli de bunları yaparken hiç top kaybı yapmadı.

-Nikola Kalnic! Sakatlıktan döndüğünden beri takım daha farklı, daha güvenli. Savunma hırsının haricinde dün hücumda da harikaydı. %100 2 sayı, %66.7 3 sayılık performansı ile
12 sayı, 2 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

-Orta mesafe denince akla Thompson gelir! Dün pota altında da pozisyon yaratan Thompson yine 4/5 ile %80 isabet buldu.

-Kevin Pangos tabi! 40 dakika korkusuzca potaya gitti, gidemediğinde asist yaptı, olmadı 3’lük attı. Kısacası yine harikaydı.

Akıldaki sorular:

-Litvanya tv’sinin de merakından kaçmayan malum soru; neden Bobby Dixon hiç girmedi? Onun yüreği ile daha bile erken ateş alabilir miydik? Yoksa yapılan sert savunmaya karşı daha da mı hızlı düşerdik?

-Akıldaki soruların gediklisi; Wannamaker kendisini sezon bitmeden bulur mu?

-Zalgiris Kaunas koçuyla, takımıyla, harika seyircisiyle ve Arena’sı ile Euroleague’de bütçe tartışmalarına veya kıyaslamalarına verilebilecek en güzel cevap değil midir?

 

Bahar Ekinci Akçaoğlu
Bahar Ekinci Akçaoğlu
Baharakcaoglu@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

10 soruda Türk Futbolu: Fenerbahçe’nin eli hâlâ direksiyonda

Stat turundan 1 yılda 9 milyon TL gelecek

Galatasaray’ın kefili UEFA

Ey kulüpler kahramanlar sizi bekliyor