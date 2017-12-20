Alimpjevic'in Obradovic şanssızlığı

Nba takımlarından Miami Heat başkanı, eski koç ve oyuncu Pat Riley'nin dediği gibi; "Hepimiz Michael Jordan ile aynı zamanda oynamış olmanın talihsizliğini yaşıyoruz" Kızılyıldız koçu Alimpjevic, Obradovic ile hatta Antic ile aynı jenarasyonda bile olmamasına rağmen onunla karşı karşıya gelme şanssızlığı ile tanışan 15 Euroleague koçundan sadece bir tanesiydi dün akşam.

Maçtan önce verdiği röportajda Fenerbahce Doğuş'u Final Four adayları arasında gösterirken sanki maçın 82-56 ile sona ereceğini öngörmüştü. Aynı Cska ve Olympiacos maç sonları gibi.

Zalgiris Kaunas mağlubiyeti Fenerbahçe seyircisinin yine Euroleague'in uzun bir maraton olduğunu unutmasına neden olmuştu geçen hafta. Oysa ki yeni takım olmanın verdiği bazı aksaklıklar ve sakatlıklar yolu biraz engebeli yapabilirdi.Önemli olan yolun sonuna nasıl varılacağıydı. Aynı 2 forması yeni emekli edilen Lakers efsanesinin, Kobe Bryant'ın, takımı ile 2009'da inanılmaz bir normal sezon geçirirmesinin ardından söyledikleri gibi "Normal sezonu 1. bitirmek veya daha az mağlubiyet almaktansa finallerde olmayı tercih ederim, şimdi başarılı olmanın hiçbir önemi yok, yolun sonuna varabilmek daha önemli"

Ataşehir'deki maç sonunda söylenerek çıkan seyirci veya Twitter'daki yorumlar tek bir yönü gösteriyordu geçen Perşembe. Son şampiyonsanız sanki hiç mağlubiyet yüzü görmeden, lige hükmederek bitirmeliydiniz her haftayı!

Oysa ki alınan mağlubiyetler bile Fenerbahçe Doğuş'un ayak seslerinin ne kadar gür ve sağlam olduğunu kanıtlıyordu. Hatta Avrupa'nın en iyi basketbol sitesi eurohoops.net bu duruma çok farklı bir açıdan yaklaşmış ve şu soruyu sormuştu. "Eğer paralel bir basketbol evreninde yaşıyor olsaydık ve galibiyetler maç boyu önde götüren takıma yazılsaydı Euroleague sıralaması ne olurdu?" Bu eğlenceli sorunun cevabı birçok takım için değişmezken sıralama Fenerbahçe için 1'i, mağlubiyet sayısı da 0'ı gösterirdi. Yani oynadığı 12 maçta, toplam 350 dakikada sadece 99 dakika geride olduğunu, maç başına ortalama 8.25 dakika rakiplerinden geriye düştüğünü ve kusursuza yakın bir egemenlik kurduğunu.

Paralel evrende veya farklı bir dünya yerine kuralların daha eğlenceli ve heyecanlı olduğu günümüzde, Fenerbahçe Doğuş dün akşam, ligin sonlarından, son 3 haftada 11.liğe kadar yükselmiş bir basketbol ekolünü ve okulunu, Kızılyıldız'ı, 26 sayı farkla devirdi. Baştan sona ipleri bırakmadığı maçta basketbolseverlere müthiş bir maç izletti. Önce Feldeine ve Rochestie'yi durdurdu ardından, boyalı alanda hem savunmada hem hücumda hakimiyet sağladı. Zalgiris maçının aksine boş adamı bulana dek topu dolaştırdı, sahaya doğru yerleşti ve agresif savunma anlayışını fark ne olursa olsun sonuna kadar bırakmadı. Son 3 maçında 87 sayı ortalaması ile galibiyet serisi yakalayan Kızılyıldız'ı yenmekle kalmadı, yaptığı baskı ile Kırmızıları 56 sayıda tutarak sezonun en kötü performansını sergilemesine neden oldu. Obradovic elindeki tüm rotasyonu nerdeyse ilk defa kullanırken hepsinden verim almayı başardı. Şimdi gözler İsrail'e, Tel Aviv'e çevrilecek, Pao'ya yenilen Maccabi ile karşı karşıya gelecek Sarı Lacivertliler. Nihayet tam kadro, atletik İsrail takımı karşısında bir kez daha sınav verecek bu hafta.

Akılda kalanlar:

-Pero Antic'in Arena'ya dönüşü.

-Kalinic'in ilk dakikaları ve ilk 5 başlaması

-5 kişiden çift haneli performans, Vesely 15, Datome ve Wanamaker 13, Nunnaly 12, Melli 10.

-10 ayrı oyuncudan asist, toplam asist 23!

-10 ayrı oyuncudan ribaunt katkısı, toplam ribaunt 41. Sezon ortalaması 32!

-Sloukas'ın saha içi isabeti yok ama verimliliği 13! Atamadı ama attırdı 8 asist, potayı dövdü ama 5 ribaunt topladı.

-Antic'e kızan koçuna Arena'daki seyirciden gelen tepki.

-Taraftarın desteği, önce tüm takıma bir bir tezahürat sonra koça ve sonunda yine İzmir marşı!

Akıldaki sorular:

-Dixon ve Kalinic hazır mı artık?

-Melih ve Sinan ne zaman rotasyonda daha fazla süre bulur?

-Nunnaly ne ara Bogdanovic oldu? İstatistik kağıdının her yerinde o var. 12 sayı,2 blok, 3 ribaunt,1 asist, 1 top çalma.