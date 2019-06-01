YORUMU SİZ YAPIN!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Ateş Bakan yazdı

Zaman çok hızlı aktı…
Önce “acaba”, dedim…
Sonra, “pusu mu”? dedim.
“Komplo galiba” derken,
Dönemin başbakanı açıkladı, “komplo” olduğunu…
Sekiz yıl önce “Acaba?” dediğim komplo girişimi, benim de beklemediğim şekilde hızlı sonuçlandı.
Elbette olaylar yardımcı oldu sis perdesinin aralanmasına, şansım yaver gitti…
O nedenle teşekkür ediyorum tarih amcaya…
Bunca olaya karşın bakıyorum hala gerçeklere inanmak istemeyen insanlar var…
Veya görmemezlikten geliyorlar.
Onların ikna olabilmesi için bir liste vereceğim…
Derdim bilinçli olarak bu davaya taraf olanlarla değil, Fenerbahçe’ye yapılan bu komplo “işine geldiği için” taraf olan ve hala “özeleştiri” yapamayanlarla…
Umarım bu kadar tesadüfün bir araya gelmesini doğal karşılamazlar!

***
ŞİKE DAVASINDA ROL ALANLAR BAKIN ŞİMDİ NEREDELER…

SORUŞTURMAYI BAŞLATANLAR:
Şike soruşturmasını başlatan Savcı Zekeriya Öz:
Ergenekon ve Balyoz davalarını da başlatan savcı… Tanıyorsunuz…
Hakkında tutuklama kararı alınır alınmaz, kaçtı. Aranıyor…
Şike soruşturmasını başlatan Polis Lokman Yanık, Soner Koç ve Nazmi Ardıç;
Yargılanıyorlar…

SORUŞTURMAYI YÜRÜTENLER:
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’ya gidemeyeceği açıklandığında, “Türkiye’yi en iyi temsil eden takımlar gidiyor” diyen, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu:
FETÖ’nün Mülkiye yapılanması” davasında, 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldı.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın:
2 yıl 1 ay hapis ceza aldı.

“19 maçta şike vardır,” açıklamasını yapan, İstanbul Eski Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu:
Aranıyor…

İLETİŞİM İZNİNİ VERENLER:
Ömer Diken, Mehmet Erdoğan, Mehmet Karababa, Resul Çakır, Mehmet Ekinci, Mehmet Hamzaçebi;
Tutuklu veya ceza aldı…

İDDİANAMEYİ HAZIRLAYANLAR:
Yürüten ve iddianameyi hazırlayan Savcı Mehmet Berk:
Meslekten ihraç edildi, firarda…

Fikret Seçen;
Meslekten ihraç edildi, firarda…

Kardeşi avukat Faruk Seçen;
Etkin pişmanlıktan yararlandı, cezası indirime uğradı.

HAKİM ve YARGIÇLAR:

"Futbolda şike” davasında hızla onama kararı veren Yargıtay 5.Dairesinin eski üyelerinden Mehmet Vehip Ekinci:
Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 6 yıl 3ay hapis cezası aldı.

“Futbolda şike davasının” hâkimi Bülent Kınay:
Edirne’de Yunanistan’a kaçarken yakalandı ve gözaltına alındı…

Sahte kimlikle yakalan "şike davası" hakimi Hikmet Şen;
Yargılanıyor…

Hakim Ufuk Ermertcan:
Yargılanıyor.

Aziz Yıldırım ve arkadaşlarına verilen hapis cezalarını seçim öncesi “hızla” onayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi eski üyesi Mesut Kundakçı:
“FETÖ üyeliğinden” 12 yıl hapse mahkûm oldu.

3 Temmuz organizatörlerinden Dr. Şerif Ali Tekalan:
Kaçak…

3 TEMMUZ FEDERASYONUNDA GÖREV ALANLAR:
Dönemin TFF Tahkim Kurulu Başkan Yardımcısı, kızı Fethullah Gülen’in kardeşinin oğlu ile evli olan Osman Karakuş:
Firariydi… Muğla’dan yurt dışına kaçarken yakalandı…

Dönemin PFDK üyesi Av. Memduh Oğuz:
Yargılanıyor…

3 TEMMUZ GAZETECİLERİ:
Şike, Balyoz ve Ergenekon davaları baş gazetecisi Mehmet Baransu: Tutuklu…

“Futbolun Ergenekon’u” başlığı ile çıkan Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı:
Kaçak…

Samanyolu televizyonu Genel Koordinatörü Hidayet Karaca:
Tutuklu olarak yargılandı… 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi…

12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe taraftarına biber gazı atılmasını alkışlayan, "dayak yemekten iyidir çocukların gözü yaşarır geçer" diyen dönemin Polis Akademisi üyesi Tuğrul Özşengül:
Yargılanıyor.

Fetullah Gülen'in avukatlarından sanık Orhan Erdemli savunmasında:
"FETÖ'nün yargı ve emniyetteki üyelerinin kumpasıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer yöneticilere operasyon yapıldı."
Dedi…

Bunlar adaletin açtığı davalar ve bugünkü sonuçlar…
Gazetelerden toparladım, listede hatalarım olabilir…
Listede eksiklerim olabilir…
Liste uzayabilir de…

***
Görüyorsunuz;
Sözde şike davasında rol alan kim var ise bugün yaşadıkları ortada…
Kimisi örgütün bir fiil elemanı olarak davada rol almış,
Kimisi belki de sadece amirini dinlemiş,
Ben hiç yorum yapmadan aktardım size…
Tek bir yorum yapacak olursam şu ki;
Davaya adını koymanın zamanıdır!
Yargıtay’ın karar verme zamanıdır!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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