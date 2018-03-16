Yine mi yenildik?
“NTV Spor kapanıyor”, dediler… İnanmadım. İnanmak istemedim…
17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başladı…
Sporun sadece futbol olmadığını anlattı…
Basketbolu, voleybolu, kürek müsabakalarını izledik…
Olimpiyatları takip ettik…
Ekranda bilgili, saygılı ve sempatik yeni yüzler gördük…
Verdiği haberlere “acaba” demeden inandığım bir kanal izledim…
Şifre olmadan spora doydum…
“NTV Spor olmasa ne yapardım?” diye düşündüğüm çok olmuştur…
Benim için evimin içindeki olmazsa olmazlarımdan biriydi…
Tam 10 yıl sonra 17 Mart 2018 günü kapanıyor…
10 yıl dayanabilmiş…
“Zor olanı ama doğruyu yaparsam, arkamdan gelen çok olur”, diye düşünmüşler…
Olmadı…
O da yenildi…
Aslında ben yenildim. Biz yenildik…
***
Futbol dışında da sporların olduğunu anlatanlar,
Futbolu da sahanın içinde kalarak anlatmaya çalışanlar,
Kaybetti.
İşin magazinini yapanlar kazandı…
Yaptığı işe bilimi, emeği katanlar yenildi…
Beş kuruş para harcamadan, Fener’e, Beşiktaş’a, Galatasaray’a sallayarak kendini izlettirenler kazandı…
Kabahat kimde arkadaşlar?
Nazım ustanın deyişi ile
Bir değil,
beş değil,
yüz milyonlarlasın maalesef.
kabahat senin,
— demeğe de dilim varmıyor ama —
kabahatin çoğu senin, canım kardeşim!
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