Yılın sporcusu kim?

“Yılın sporcusu” anketi 1954 yılından bu yana yapılır. Birçok kurum düzenlese de, Milliyet gazetesi bu işin tartışmasız öncüsü ve lideridir… Aslında bu anket, sporumuzun aynasıdır… Biraz incelediğinizde o yılın özetini kavrarsınız… Kavradığınız bir yandan da ülkenin spora bakışıdır…

Ben kendimi bildim bileli heyecan duyarım…

Son yıllarda heyecanım, yerini hüsrana bıraktı…

1950 li yıllardaki ankete bakıyorum… Bugüne bakıyorum, inanın mutsuz oluyorum… Umudumu yitirmiyorum ama üzülüyorum…

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İsterseniz birlikte bakalım:

Milliyet gazetesinin arşivine girip sizi 1950’li yıllara götüreyim…

O yılların Türkiye’si, maddi koşulları ve sporumuza bir bakın. Bir de bugüne bakın!

İsterseniz, “çağa ayak uyduramamış ihtiyar”, deyin…

1956 yılı, yılın sporcusu anketi sonuçları:

1.Hamit Kaplan- Dünya şampiyonu güreşçi

2.Turgay Şeren-Galatasaray kaleci

3.Lefter Küçükandonyadis-Fenerbahçe futbolcu

Liste; Metin Oktay, Can Bartu, Basri Dirimlili, Kadri Aytaç, Recep Adanır gibi isimler ile devam ediyor…

1957 yılı, yılın sporcusu anketi sonuçları:

1.Mustafa Dağıstanlı- Dünya şampiyonu güreşçi

2.Lefter Küçükandonyadis-Fenerbahçe futbolcu

3.Özcan Arkoç- Fenerbahçe kaleci

4.Can Bartu-Fenerbahçe Futbolcu

5.Değer Eraybar- Voleybol-Galatasaray

1958 yılı, yılın sporcusu anketi sonuçları:

1.Varol Ürkmez-Beşiktaş kaleci-Real Madrid maçı kahramanı

2.Can Bartu-Fenerbahçe futbolcu

3.Kazım Ayvaz- Güreşçi, Dünya Şampiyonu

4.Çetin Şahiner- Atlet, Yüksek atlama

5.Gül Çiray-Atlet, Balkan şampiyonu

6.Lefter Küçükandonyadis- Fenerbahçe futbolcu

Dikkat edin, bu isimleri bugün bile hatırlıyorsunuz!

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Sadece futbolcuları değil, tüm sporcuları anımsıyorsunuz!

1954 yılında yüzücü Murat Güler

1956 yılında güreşçi Hamit Kaplan

1961 yılında okçu Yücel Cavkaytar,

1963 yılında atlet Muharrem Dalkılıç,

1965 yılında binici Kemal Öncü,

1971 yılında eskrimci Özden Ezinler,

1972 yılında boksör Cemal Kamacı,

1983 yılında tekvandocu Yılmaz Helvacıoğlu,

1986 yılında halterci Naim Süleymanoğlu yılın sporcusu seçiliyor…

Hem de gerçekten halkın oyu ile… Halk bu sporcuları tanıyor… Basınımız tanıtıyor… O dönem beğenmediğimiz bir tek TRT var… O bize bütün spor dallarını gösteriyor… Hiç reklam ve reyting kaygısı olmadan sporu sevdiriyor…

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Ve inanmayacaksınız;

Tam 450.000 oy kullanılıyor…

Karıştırmayın lütfen; internetten bir “tık” ile değil…

Gazete satın alınıyor, kupon kesiliyor, dolduruluyor ve postaya veriliyor…

Siyasetçiler, popüler sanatçılar, sandıklara giderek oyları verip resim çektiriyorlar… Aralık ayı boyunca sonuçlar ilan ediliyor ve yarış sürüyor…

Takım tutmak var ama renk körlüğü yok!

Örneğin Galatasaray yönetim kurulu üyesi gönül rahatlığı ile “Benim oyum; Can Bartu’ya”, diyebiliyor…

En ufak eleştiri yok…

Hatta “helal olsun”, diyen çok…

31 Aralık günü oy verme işlemi bitiyor ve sandıklar açılıyor… Sayım bittiği anda ülkeye ilan diliyor…

Bizler heyecan ile sonucu bekliyoruz…

Şaibe olması diye oylar, yıllarca sandıkta kilitli saklanıyor.

Ödül falan yok!

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İşte yılın sporcusu böyle seçilirdi…

İşte yılın sporcu adayları da, yukarıda saydığım isimler gibiydi…

Şimdi?

Biliyor musunuz, bu yılın sporcusu kimdir?

Bıraksalar, kendi takımımızda oynayan bir futbolcuya çakacağız oyumuzu(!)

Oysa şimdi de Dünya çapında derece yapan sporcularımız var, ancak pek bilmiyoruz…

Senede bir gün şampiyon olduklarında görüyoruz, sonra yoklar…

Nasıl teşvik edeceğiz gençlerimizi? Ben bilemiyorum…

Varsa yoksa futbol…

Sahanın içi olsa, yine anlayacağım…

O da değil!

Arkadaş ben özlüyorum…

Kim ne derse desin;

Bu eskiye özlem değil doğruya özlem!