YETER ARTIK ATAMAN!

İşine bak Ataman!

Sabahleyin gazetem Hürriyet’i açtım. Yarım sayfa Ergin Ataman söyleşisi… Başlık: “Melih, Fenerbahçe’den ayrılmak istiyor”.

Okudum…

Ataman yine Fenerbahçe’yi anlatmış…

“Fenerbahçe koçu Obradovic’in kendilerine 100 sayı atmak için aşırı gayret gösterdiğini” söylemiş…

Bu nedenle maç sonunda elini sıkmadığını anlatmış…

Bu konuyu maç sonunda da uzun uzun anlatmıştı… Sanırım, kamuoyunda yeterli yankı uyandırmadığını düşündüğü için yinelemek ihtiyacı duymuş…

Yine kendisi ile hiç ilgisi olmayan 15 gün önce yaşanan bir konu ile devam etmiş;

Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Obradovic arasında geçen tokat olayını gündeme taşımış…

Yetinmemiş, Melih Mahmutoğlu‘nun Fenerbahçe’den ayrılarak Anadolu Efes’e gitmek istediğini “ihsas” etmiş…

Kaptan Melih, “elinde Euroleague kupası” fotoğrafı ile verdi cevabını:

“Bu tip, daha önce de aynı şahıs tarafından örneklerinin fazlasıyla görüldüğü ve gerginlik yaratmayı hedefleyen açıklamalara verilebilecek en güzel cevabın, takım arkadaşlarımın ve teknik ekibimin emekleriyle birlikte ellerimde yükselecek yeni kupalar olduğuna inanıyorum.

Sayın Ergin Ataman olmak istediğim ve olmaktan büyük mutluluk duyduğum yerin neresi olduğunu fotoğrafta görebilir.” Dedi.

İşine gücüne baksana!

Sen başka işlerle uğraşıyorsun ama ben sana hatırlatayım:

Anadolu Efes, bu ülkenin en güzide takımlarından biri…

Tarihinde büyük başarıları var, bütçesi var, hedefleri var!

Sen de, bu takımın koçusun!

İşin, bu takımı Euro Ligde final oynatmak… Türkiye Liginde şampiyon yapmak…

Yine yenildin geldin Malagadan. Takımın Euro ligin son sırasında… Benim gerçekten içim ‘cız’ ediyor. Sen Obradovic ile uğraşıyorsun!

“Takımı sonradan devraldım” falan da deme!

Geldiğinden bu yana 3 galibiyet 7 yenilgi aldın…

Beğenmediğin, hatta beğenmediğimiz Perasovic’ de 3 galibiyet almıştı…

Transfer istedin, hemen yaptılar… Burada Galatasaray koçu olduğun günlerdeki gibi ödemelerden de şikâyet edemezsin. Ayın başında alıyorsunuz paranızı… Hem de geçen yıl Galatasaray koçu iken;

“Eric Mc Collum’u takımda tutmak istiyordum… A Milli takım ile Filipinler’deydim… Kaçırdık…” dediğin çok sevdiğin Mc Collum da takımda…

Hadi artık kendi işini yap!

Sen kendi takımını bırakıyorsun ve Fenerbahçe ile uğraşıyorsun!

Bunu da ilk kez yapmıyorsun!

SAYDIRMA YENİDEN SAYILARI!

Hatırlar mısın geçen yıl ocak ayında yine Hürriyet gazetesinde bir söyleşi yapmıştın…

O zaman Galatasaray basketbol takımının koçuydun… İşlerin yine iyi gitmiyordu… Sen söyleşiye, Fenerbahçe ile başlamış, Aziz Yıldırım ile bitirmiştin…

Ben de üşenmemiş saymıştım…

909 kelimelik söyleşide;

Kendi takımının başkanı Dursun Özbek’ten 1 kez söz ederken

Tam 16 kez Fenerbahçe başkanından söz etmiştin…

Yine o söyleşi de, 7 kez “Galatasaray” derken, tam 23 kez “Fener” demiştin…

Ben de sana “Ataman hangi takımın koçu?” Diye bir yazı yazmıştım…

Yine işlerin iyi gitmiyor Ataman, sen yine Fenerbahçe ile uğraşıyorsun!

Bırak bu işleri, kendi işine bak!

Yarattığın gerginliklerle değil başarılarınla ön plana çık!

Bize Fenerbahçe’yi değil Anadolu Efes’i anlat!

Bilmelisin ki;

Ana amaçları birlerine engel olmak olanlar, birilerine yardımcı olurlar ama hiçbir zaman başrol oyuncusu olamazlar!

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