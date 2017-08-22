Volkan’a ıslık(!)

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gittiği her yabancı saha maçında rakip takım seyircileri tarafından protesto edilmeye alışmıştı…
Kadıköy’de ilk kez oldu…
Bu kez gözleri doldu…
Maçın bitimine kadar etkisinden kurtulamadı…
Büyük bir ihtimal ile halen kurtulamamış olabilir…
***
Islıklara, 55. Dakikada yediği hatalı gol neden oldu…
Özellikle bu sezon hatalı goller yiyordu…
İlk hafta oynanan Göztepe maçında da, inanılmaz bir gol yemişti…
Hatalıydı… Formsuzdu… Konsantresi eksikti…
Kendi seyircisi tarafından 56. Dakikada ıslıklandı…
Kötü oynayıp oyundan çıkarken ıslıklanan oyunculara alışmıştık(!)
Bu ilk kez oldu…
Kötü alışkanlıklar sirayet ediyor, O zaman yazmak lazım…
***
Şimdi ıslıklayan ve üzerinde Sarı Lacivert forma olan arkadaşlara soruyorum:
Neden ıslıkladın? Amacın ne idi?
Soruyu biraz daha geliştirerek soruyorum:
O sahaya gelme amacın ne?
Volkan’ı ıslıkladıktan sonra, daha iyi mi oynamasını bekliyorsun?
Volkan’ı ıslıkladıktan sonra, takımın daha iyi mi oynamasını bekliyorsun?
----------Elbette hayır…
O dakikadan sonra takımın büyük bölümü, “ben de bir hata yaparsam bir protesto da bana gelir” diye sorumluluktan kaçmaya başladı… Verdiğin negatif enerjiyi üstünden atması dakikalar aldı…
Bunun böyle olacağını biliyorsun, o zaman bu protesto nedir?
Maç sonundakini anlarım…
Hatta maçtan çıkan oyuncuya yapılan protestoyu, katılmasam bile anlamaya başladım…
Ama bunu anlamam mümkün değil arkadaş!
***
Ben anladığımı söyleyeyim arkadaş;
Sen maça, daha iyi bir futbol seyretmek için gelmiyorsun!
Sen maça, takımının galibiyetini görmek için gelmiyorsun!
Sen maça öncelikle, kendi duygularını deşarj etmek için geliyorsun!
Bunu kabullenirsen; daha derin bir tartışmayı yapabiliriz…
Maça niçin geldiğime, “sen karışamazsın!” diyorsan;
Haklısın…
Ancak “hayır” diyor isen önce kendin ile yüzleşmek zorundasın!
***
Emre gitti… Caner’de ayrıldı… Şimdi sırada Volkan var!
Bu arkadaşlar, agresif oyunculardı… Antipatik tarafları vardı… Rakip takım seyircileri tarafından hiç sevilmezlerdi… Ben de çok sevdiğimi söyleyemem…
Ancak bir ortak özellikleri vardı. İyi futbolculardı ve maçın son düdüğüne kadar takımlarının kazanması için mücadele ederlerdi… Son düdük ötmeden maçı bırakmazlardı… Kaybetmeye tahammülleri yoktu…
Şimdi gittiler…
Emre, iki yıldır üst düzey top oynuyor… Fenerbahçe iki yıldır orta sahasına bir Emre arıyor…
Caner gitti, Fenerbahçe Caner’i arıyor…
***
Şimdi algıya dikkat!
Hatırlayın, Emre ve Caner birer ‘şeytandı’… Spor programları, bu iki futbolcunun saldırgan tavırlarını anlatarak geçerdi…
Şimdi neyi dinliyoruz?
-----Caner, Avrupa’nın sayılı sol bek oyuncularından biridir!
-----Emre, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusudur. Milli forma da onun hakkıdır!
Bu hafta da, Volkan’ı dinleyeceksiniz! Sizin açtığınız yara ‘iyileşmesin’ diye kaşıyacaklar!
Ben de, “dikkat!” diyorum arkadaşlar…
Değerler kolay üretilmezler, kolay tüketmeyin!
O ıslıklanan adam, Trabzon’da arkasındaki tribünün telleri yıkılırken, üstüne yabancı maddeler yağarken, arkasına dönüp bakmadı!
Sahadan en son ayrılan adamdı… Takımına güven verdi…
15 yılıdır Sarı Lacivertli formayı giyiyor…
En zorlu deplasmanlardan başı hep dik ayrıldı…
Bu hafta boynunu eğdi...
Dikkat!
Kaybetmesi çok kolaydır… Yerine koyması ise çok zor!