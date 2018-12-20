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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.12.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Üç büyüklere kırmızı alarm!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Türk sporunun lokomotifleri, İstanbul’un üç büyükleri, zor durumda…

Hiç bu kadar kötü olmamışlardı.

Ben söylemiyorum, matematik söylüyor.

Ligin 16. Haftası tamamlandı. Son 25 yılın 16. Hafta sonuçlarına baktım. Üç büyük kulübümüzün 16 hafta sonunda elde ettiği puanları topladım…

Sonuçlar bize gerçekleri anlatıyor…

Birlikte bakalım tabloya:

16.Hafta

GS

FB

BJK

TOPLAM

2018

26

15

26

  67

2017

33

31

35

  99

2016

29

37

38

104

2015

35

36

35

106

2014

30

38

32

100

2013

32

27

27

  86

2012

34

34

29

  97

2011

20

30

29

  79

2010

33

34

32

  99

2009

33

32

30

  95

2008

35

34

31

100

2007

27

34

26

  87

2006

38

42

25

105

2005

38

40

28

106

2004

28

34

40

102

2003

33

31

38

102

2002

38

34

33

105

2001

38

33

35

106

2000

41

28

28

  97

1999

34

35

37

106

1998

30

39

30

  99

1997

41

38

36

115

1996

32

39

33

104

1995

36

30

36

102

1994

38

35

28

101

ORTALAMA

33,6

34,4

33,2

100,08

 

Bu yıl 16. Hafta sonunda Galatasaray 26, Beşiktaş 26, Fenerbahçe ise 15, puan toplamış. Toplam 67 puan almışlar.

Lig tarihinde bu kadar az puan topladıkları bir yıl olmamış…

Bugüne kadar en az, 86 puan toplamışlar…

Ortalamaları ise 100 puan…

Aradaki farka bakar mısınız?

Bize, üzerinde ciddi bir şekilde durulması gereken bir gerçeği anlatıyor…

Fenerbahçe’nin özel durumunun toplam puanı aşağı çektiğini, düşünenleriniz olabilir.

Evet doğru!

Ancak dikkat ederseniz, Galatasaray da, Beşiktaş da tarihlerinde 16 hafta sonunda bir kez, bu yıl topladıkları puanın altına düşmüşler…

O zaman bu yıl tesadüf değil, bir gerçeği anlatıyor bize…

Sonunda bir tanesi şampiyon olsa bile yine bu gerçek değişmeyecek!

***

Bugün bakıldığında üç büyük kulübün piyasa değerleri, yine diğer kulüplerimizden açık ara önde…

Ancak bu yıl bu değerlerin, geçmişten kalan sözleşmeler olduğu ve gerçeği yansıtmadığı görüldü.

Kulüpler yüksek maaşlı sözleşmeleri ödeyemez hale düştüler. Parasını tahsil edemeyen oyuncular ayrılıyorlar. Ya da çabuk sakatlanıyorlar(?)

Bu gelirler ile bu bütçeleri, döndüremeyecekleri anlaşıldı.

Kulüplerimiz öngörmemiş olsa bile yaşam dönüşümü kendiliğinden gerçekleştiriyor.

Beşiktaş’ta, Negredo, Pepe ve Tolgay ile yollar ayrılırken, genç Güven ve Dorukhan formayı alıyor.

Galatasaray’da, Maicon yedek beklerken Ozan sürekli oyuyor. Trabzonspor, Burak ve Onur ile yollarını ayırırken, kalede genç Uğurcan, stoper de Hüseyin oynamaya başladı. Abdülkadir ve Yusuf ise takımın ana karakterleri oldu.

Bursaspor, yıllarca emek verdiği akademisi ile ayakta duruyor. Sahaya alt yapısından yetiştirdiği 10 oyuncu ile çıkıyor.

Başakşehir ve Kasımpaşa, gelir gider dengesi iyi ayarladıkları için zirveye oynuyorlar.

***

Beşiktaş, bu gerçeği yıllar önce görmüş ve “Feda” sezonunu başlatmıştı…

Ancak şampiyonluğun ve Şampiyonlar Liginin büyüsü, kulübü rayından çıkardı…

Galatasaray, son yıllarda Şampiyonlar Ligine en çok katılan takım.  Oradan gelen para, satılan gayrı menkuller, taraftarın baskısı, halen doğru değerlendirme yapmasını engelliyor. Devre arasında büyük değişim ve transferden söz ediliyor… Ben gerçekçi bulmuyorum...

Fenerbahçe, Ali Koç ile birlikte bu değerlendirmeyi yaptı. Uzun dönemli bakış açısını ortaya koydu. Felsefesi gerçeklere uygundu…

Ancak saha sonuçları beklenenin çok altında gelince, teorileri ile pratikleri şaşmak üzere…

Sonuç olarak, isteseler de istemeseler de gerçek bu…

Değişimi fark eden, acımasızca üstüne giden, camiasına bunu anlatabilen, popülizmden uzak duran kazanacak!

Genç oyunculara yatırım yapan, oyuncu takibini ön plana çıkaran kazanacak!

Aslına az para ile çok iş yapmayı ilk öğrenen kazanacak!

Onlar öğrenene kadar yol almış olan kulüpler ise tarihlerindeki ilk şampiyonlukları görecekler!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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