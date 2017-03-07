Türkiye’de Türk hocalar ile başarılı olunur(!)

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Bana tuhaf gelen bu sonucu, istatistikler de kanıtlıyor…
Oysaki futbolun kuralları evrensel…
Takımlarımızda yarıdan fazlası yabancı oyuncu…
Bizim antrenörlerimizin yüzde doksanı yabancı dil bilmez…
O zaman; “Türk antrenörleri çok başarılı.”
Sonucu çıkar ama(?)
Türk takımlarının uluslararası en ufak bir başarısı yok(!)
Yurt dışında kendin ispatlayan bir tane hoca yok(!)
O zaman tek bir sonuç çıkar buradan;
Bizim ülkede futbolun evrensel kuralları değil kendi borumuz öter…
Bu boru da sadece bizim ülkede öter…
Kendi kendimize öttürür, kendi kendimize dinleriz!
***
Türkiye’ de, Türk antrenörler başarılı olurlar(!)
Neden?
Türkiye’de Uluslararası futbol kuralları geçerli değildir. Kendi kuraları vardır…
Biraz örnek vereyim;
---- Hakeme itiraz topu halde yapılmalıdır. Tek bir oyuncunun itirazı, kart ile cezalandırılır… Toplu halde yaparsan karar değişmez ancak bir sonraki düdük mutlak lehine olur. Maç kendi sahanda ise bu konu hiç şaşmaz…
---- Hakemler kararı genellikle gördüğüne göre değil oy çokluğuna göre verir… Hangi takımdan daha çok el anında ve hep birlikte havaya kalkmış ise o takım pozisyon önceliğini alır… İdmanlarda birlikte ve hızla el kaldırma işi çalışılmalıdır.
---- Hakemin çaldığı düdüğe bir tepki vermez isen hakem bile tereddütte kalır… Yorumcular bile pozisyonu, “Ahmet’in de hiç itirazı olmadı” şeklinde yorumlar… Özet ile bizde 22 oyuncu da hakemdir… Her düdükte hakeme yardımcı(!) olurlar…
---- Türk Antrenörler in en iyi bildiği iş, “bozmaktır.” En çok kullandıkları sözcük “döndürme” dir. Rakibinin yüzünü, hücum yönüne döndürmemek için yapılır bütün taktikler…
---- Defans oyuncusu top ile rakip arasına girip topu kazandığı anda özellikle çizgiye yakınsa düdük bekler. En ufak temas da, beklediğine kavuşur.
----- Hakemler karışık pozisyonları sevmezler, mücadele oyun kuralları içinde olmuş olsa bile yere düşen birileri var ise pozisyon karışık bir hal almış ise bir düdük mutlak gelir…
----- Maçın o andaki skoru, kararların mutlak hâkimidir… Örneğin bir takım eksik oynuyor ise artık kırmızı kart çıkmaz… Bir penaltı kazanmış ise ikincisi olması artık mucizedir… Çalınacak her düdükte hakemin kafasında maçın skoru vardır, düdükler ona göre öter…
----Korner kullanırken, Sahaya su, çakmak gibi şeylerin yağması gayet doğaldır… Gidip atışını yapmaz isen kartı sen görürsün…
---- Çakmak şişe atanlar, küfür edenler, her zaman azınlık bir gruptur ve o takıma ve o şehre katiyen mal edilemez… Onlar sahaya girer ve karakola giderse onları oradan çıkartmayan yönetici “adam” değildir… “Yönetim uyuma taraftara sahip çık!” diye bağırırlar… Çıkartan ise kahramandır…
Bazı terimlerin Türkçe mealleri:
--------Türk futbolunu tanıyor:
Yukarıda yazılan sadece bize özgü olan abuk sabuk işleri biliyor.
Tedbirini ona göre alıyor…
-------- Camiayı tanıyor:
Federasyonda ve MHK da dostları var.
-------- Kulübü tanıyor:
Kulüpte egemen olan futbolculara bulaşmaz…
Egemen taraftar grubuna mavi boncuk vermeyi bilir…
***
Hemen basketbola döneyim ve ne demek istediğimi anlatayım…
Basketbolda kulüplerimiz, Avrupa çapında başarılıdır…
Kulüplerimizin başında yerli veya yabancı önemli değil kendini ispatlamış koçlar vardır…
Türkiye’de istediği işi bulamayan koçlarımız, Avrupa’nın önemli takımlarında iş yaparlar…
Efes yardımcı koçu Ahmet Çakı bile Alba Berlin’de çalışmaktadır…
Tamamı yabancı dil konuşurlar…
Basketbol ülkemizde kaidesi, kuralları hocaları ve hakemleri ile evrenseldir!
***
Dönelim köyümüze…
Futbolda sökmez bu…
Burada bir saadet zinciri vardır… Bir kırıldığında bililer ki çorap söküğü gibi gidecek…
Bir yabancı çalıştırıcı başarılı olursa, kapı aralanacak… O kapıdan yabancı menajerler, idareciler, scout ekipleri, hakemler de geçecek…
Ekmek kapısı kapanacak…
O zaman kapatın kapıları, yiyelim ekmeğimizi…
Tıpkı tenekeden arabaları Porsche araba fiyatına aldığımız günler gibi…
Yabancı hocanın başarısına;
Hakem, federasyon, futbolcu, kimse izin vermez bizde…
Kuralı başkadır benim ülkemin topunun…
Aslında sadece yabancıya değil saadet zincirinin, halkanın dışında kalan bir yerliye de tahammülü yoktur…
Bilime, liyakata, teknolojiye tahammülü yoktur…
***
En başarılı mimarsın…
Paris’te ev projesi yapıyorsun ama bizim ülkede, “beceremezsin” diyorlar…
Dünyaca ünlü bir doktorsun, mide ameliyatı yapıyorsun.
Bizim ülkede yapamazsın, “bizim insanların midesi bir tuhaftır bilemezsin” diyorlar…
Bilin ki kendilerinden korkuyorlar…
Bilin ki, yaptıkları işi iyi yapamadıklarının anlaşılmasından korkuyorlar…
Bilin ki kurdukları saadet zincirinin kırılmasından korkuyorlar…
Bilin ki teknolojiden, bilimden korkuyorlar…
***
Sadece çalıştırıcılar korkmuyorlar,
“Ben bilirim” diyen, teknolojiden bilimden nasibini almamış, popüler olmak için gelen futbolcu transferi yapan yöneticiler de korkuyorlar…
Bunlara elde kalmış malları kakalayan, menajerler de korkuyor…
Kulüpten nasiplenen taraftar grupları da korkuyorlar…
Arkasını güce dayamış, Federasyon yetkilileri de korkuyorlar…
Antrenör seçimine, oyuncu transferine “katkı veren” milletin vekilleri de korkuyorlar…
***
İşte bu nedenle;
16 takımlı Euroleague'de, 4 tane Türk takımı yer alır…
Her yıl kadın basketbolunda, Avrupa’nın son dört takımı arasında en az bir kadın takımımız olur…
Kadın voleybolunda son beş yılın dördünde bizim takımlarımız şampiyon olur…
Futbolumuz ise yıllardır, kısır döngünün içinde debelenir durur…
Bir hafta elle atılan golü, diğer hafta popüler olmak amacındaki bir yöneticinin acayip bir demecini konuşur…
Dinler, dinler ağlarız…
Avrupa’da finaller oynanır, biz sadece bakarız…
Avrupa heyecanımız diğer sporlarda mayıs ayının ortasını bulur…
Futbolda mart ayında son bulur…
Biz arayı bol dedikodu ve gevezelik ile doldururuz…
İlgi başka alanlara kayacak diye de korkarız…
***
Korkunun ecele çaresi yok beyler!
Bu saadet zinciri de bir gün kırılacak!
Türk futbolu hak ettiği yeri bir gün bulacak!