Teşekkürler Başkan

Aziz Yıldırım 15 Şubat 1998 günü Vefa Küçük’ü bir oy farkla geçerek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı oldu…

Dün Sevgililer Günüydü… Kutlandı…

Bu akşam o da, sevgilisi ile geçen bir ömrü ve başkanlığını yaptığı 20 yılı kutlayacak…

“Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe” dediği aşkı ile…

Uğruna hapis yattığı tutkusu ile…

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Elbette bir de bu 20 yılın bir muhasebesini yapacak…

Tüm Fenerbahçeliler de, kamuoyu da yapıyor bu muhasebeyi…

Muhasebenin tek bir kolonu yoktur… Artılar ve eksiler vardır…

Eksiler hanesi öylesine çok yazılıp çiziliyor ki, hatta öylesine abartılıyor ki, hepiniz biliyorsunuz…

Ben de bugün artılar hanesini yazmak istedim…

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Türkiye’de ilk ve sanırım son kez kendi stadını ‘sadece’ kulüp imkânları ile yapan adam…

Localar ve kombineler ile stat gelirlerini arttıran adam…

Dev ve çağdaş bir basketbol salonu yapan adam…

Türkiye’de ilk kez kulüp televizyonu ve radyosunu kuran adam…

Fenerium mağazalarının kurucusu, Kartal Yuvası ve GSStore’ların fikir babası…

Yayın ihalesinde rekabet yaratarak geliri arttıran ve eşit dağılımını sağlayan adam.

Futbol dışındaki spor dallarında yaşadığımız mutlulukların mimarı…

Ve 3 Temmuz’un kahramanı…

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“3 Temmuz” bugün tam anlamı ile anlaşılmasa bile yarın spor ve siyasi tarihimizde yerini alacak…

Bugün çocuk yaşta olan Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı çocuklar büyüyüp okumaya, öğrenmeye başladıklarında, “3 Temmuz’u” görmek istemeyecekler…

Fenerbahçeli çocuklar ise gurur ile anlatacaklar…

O gün Aziz Yıldırım daha iyi anlaşılacak!

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“1 milyon üye” projesi; Aziz Yıldırım’ın kulüplerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, zengin iş adamlarına veya yurt dışından gelecek bir patrona mahkûm kalmamaları için ürettiği son projedir…

Proje beklenen hedefe henüz ulaşmamış olsa bile asil üye sayısı 30 bin kişiyi bulmuştur…

30 bin kişinin oy vermek için 10.000 lira verdiği bir kongreden sağlıksız sonuç çıkmaz!

Fenerbahçe’nin geleceği için uyguladığı bu proje, belki de kendi sonunu hazırlayacaktır…

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Ben kendi adıma;

Dolu dolu yaşattığın 20 yıl için teşekkür ediyorum…

Sporun her dalında heyecanımı, son maça kadar taşıdığın için teşekkür ediyorum…

Basketbol ve voleybolda kazandığımız Avrupa şampiyonlukları ile yılların verdiği ezikliği attığım için teşekkür ediyorum…

Yapabileceğimizi gösterdiğin için teşekkür ediyorum…

Döneminde yaşadığımız her Olimpiyat oyunlarında milli takıma en fazla oyuncu veren kulüp, Fenerbahçe olduğu için teşekkür ediyorum…

Milli takımlara yetiştirdiğin genç oyuncular için teşekkür ediyorum…

Son olarak da ülkem adına;

“3 Temmuz’daki dik duruşun” için, örnek olduğun için, teşekkür ediyorum…