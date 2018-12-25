Sıfır-Sıfır
Antalyaspor Fenerbahçe maçını iki kelime ile anlat deselerdi; "Sıfır-sıfır”, derdim.
Tek kelime ile anlat deseler, “sıfır” derdim…
Uzun uzun anlat dediler, yazacak bir şey bulamadım…
Yine, “sıfır” dedim.
***
Sinemaya gidenler kazandı.
Dizi izleyenler kazandı.
Kitap okuyanlar, müzik dinleyenler kazandı…
Maç dışında başka ne aktivite varsa onu yapanlar kazandı…
Antalyaspor Fenerbahçe maçını izlemeyi başaranlar ise kaybetti…
***
İki takım da kaybetmemeye gelmişti…
---- Biz kaybettik.
İkisi de oyunu soğutmaya çalıştı…
---- Biz futboldan soğuduk.
İkisi de son dakikada vakit geçirmek için oyuncu değiştirdi…
---- Olan bizim vaktimize oldu…
Birer tane puan alıp gittiler…
-----Keşke maçın başında verseydik puanları vaktimizi almasalardı.
***
Pek kimsenin yazacağını sanmam, ben yazayım…
Maçın hakemi Ümit Öztürk’ü yazayım…
O da gözünün önünde Mehmet Ekici’nin çiğnenmesini görmemezliğe geldi.
VAR uyardı, “gitmem, bir daha bakmam”, diye tutturdu…
Bir sıfır da ona verelim…
Elimizi alıştırdık, iki hakemini kurban etmesine rağmen bir türlü hakemlerini VAR’a gitmeye ikna edemeyen, Merkez Hakem Kurulu başkanına da bir sıfır verelim…
İlk yarının karnesini dağıtalım…
İyi tatiller…
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