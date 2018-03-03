Real’i, Madrid’de yenmek

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Real Madrid sakatları Randolph ve Ayon’u iyileştirmiş, tam istim üzerindeydi…
Fenerbahçe ise geçen yılın son bölümünden kötü, bu yılın başından iyi seviyedeydi…
Maçın başında farklı öne geçtik… Ancak koruyamadık…
İlk yarı öylesine düdükler öttü ki; Dünya’nın en sert ligine hiç yakışmadı…
Hele bu ligin en deneyimli hakemi Luigi Lamonica’ya, hiç yakışmadı…
Önce bizim lehimize, bu ligde çalınmaması gereken iki düdük geldi…
Sevindim ama koktum…
Sonra korktuğum başıma geldi, bir yarıda 20 faul aldık…
Bütün uzunlarımız faul problemi yaşamaya başladı…
***
İlk yarı oyun kurucularımız, Sloukas ve Wanamaker çok kötüydü…
Düdükler kötü öttü…
İçeriden uzunlarımız hiç sayı üretemedi…
Ancak şimdi dikkat;
İlk yarı sadece 5 sayı fark ile aleyhimize kapandı…
Neden?
Çünkü bu takım, çok iyi savunma yapıyordu…
Çünkü bu takım, hiçbir zaman maçı bırakmıyordu…
Çünkü bu takım, hakemlerin iki tane düdüğüne takılıp kalmıyordu…
Diyeceğim;
Ancak düdüğe takılıp kalanı, “Obradovic, kendine getiriyordu”, demek daha doğru olacak!
Bir de ekleyeyim;
Benim sevdalımdır kendisi…
Cesur yüreğim Kalinic takıma dönmüş, ruhunu, yüreğini, aklını takıma vermişti…
Devam edeyim;
Çünkü bu takım, çok güzel bir takımdı!
***
Sloukas’a hep kızıyoruz değil mi?
Açık yürekli olalım, ben de kızıyorum… Bu Obradovic de ısrar ediyor(!)
Biliyor ki; “O kupa İstanbul’a gelecek ise bu adam oynamalı!”
İlk yarı sıfır çeken Sloukos, ikinci yarı 20 attı ve attırdı…
Datome, ayakları yavaş ama beyni ile defans yapan adam…
Şuta kalktığı anda içimizi rahatlatan adam…
***
Ve Madrid’de, Real Madrid’i yine yendik arkadaşlar!
Bana çok güzel geliyor…
“Yine” demesi ise daha bir keyif veriyor…
Keyfini yaşayalım!
Yolun uzun olduğunu ve bize de çok ihtiyaç olduğunu aklımızdan çıkarmayalım…
Salonu dolduralım!
Sarıları giymeyi unutmayalım!
Ve hep birlikte Belgrad’da buluşalım!
Güzel takım ile güzel günlere!