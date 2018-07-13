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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yazarlar
13.07.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Ofsayt kalkmalı!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
Ofsayt kalkmalı!

Ateş BAKAN yazdı...

Milyonlarca dolarlık futbol endüstrisinin en temel kurallarından birini “kaldıralım”, diyorum…
Yüzlerce futbol endüstrisi ekonomistinin, planlamacının, strateji uzmanının çalıştığı bir ekonomide, en temel kural hakkında ahkâm keseceğim…
O nedenle yazıma “bence”, diyerek başlayayım…

***
Futbol, basketbol ve voleybol en saf hali ile mahallede oynanır…
İzlemesi de, oynaması da zevklidir…
Tüm oyunların oyunun akışını etkileyen ana kuralları, mahallede ve profesyonel allananlarda aynıdır…
Futbol hariç!
Endüstriyel futbolun en temel kuralı ofsayt, mahallede uygulanmaz…
Uygulanamaz…
O nedenle mahalle futbolu daha güzeldir…

***
Futbolun giderek seyir zevki azalıyor…
Ya da bana öyle geliyor…
Oyun çok duruyor… Alanlar daralıyor…
Fizik mücadele, rakibi oynatmama, çıkarken top kaptırmama, hazırlıksız yakalanmama ve duran top, giderek değer kazanıyor…
Çalım atabilen, oyuncular ise giderek yok oluyor.
Birden fazla oyuncuyu geçebilen oyuncu ise hiç yok…
Top süren oyuncu kalmadı.
Sanmayın ki oyuncular yeteneksiz…
Eskiden efsane diye anlattığımız, Pele, Eusebio, Puskas, Metin Oktay, Lefter Küçükandonyadis, bugün oynasalar, nefes alamazlardı…
O çok sevdikleri meşin yuvarlak ile buluşamazlardı…
Eski fizik güçleri ile efsane oldukları oyunlarını sergileyemezlerdi…
Şimdiki oyuncular çok daha fazla çalışıyorlar, yetenekleri de onlardan hiç de az değil…
Ancak yeteneklerini sergileyecekleri alan bulamıyorlar…

***
Düşünün bir dans gösterisini izlemeye gidiyorsunuz, adamların yeteneklerini göstermesi için gereken alanı daraltıyorsunuz… 100 dansçıyı, 10 metrekare alanda oynatıyorsunuz…
Veya bir orkestrayı dinlemeye gidiyorsunuz… Müziğin sesini kısıyorsunuz…
Ofsayt kuralını ben buna benzetiyorum…
Ofsayt kalkarsa alan daralamayacak.
“Eskiden de ofsayt vardı”, diyeceksiniz…
Vardı ama futbolcular bu kadar koşmuyorlardı. Bu kadar toplu hareket etmiyorlardı… Korumaya yönelik sistemler, bu kadar gelişmemişti…
Bol gol izliyorduk… Çok çalım ve şov görüyorduk… Bireysel yeteneklerini sergileyen insanlar başarılı oluyorlardı… Şimdi bireysel yeteneğini göstermek isteyenler, büyük çoğunlukla başarısız oldukları için “bencil” diye adlandırılıyorlar…

***
Dünya Kupası gösterdi ki, futbol hata oyunu oldu…
“Daha az hata yapan”, kazanıyor…
“Daha az hata yapanın kazandığı oyunu”, ben niye izliyeyim ki?
Çok izlemek istersem satranç izlerim…
Ben istiyorum ki, “oyuna güzellik katan”, kazansın!
“Daha çok gol atan kazansın”!

***

Bir küçük parantez açayım…
Köşemi sürekli takip eden arkadaşların;
“Çelişkiye düşüyorsun Ateş Bakan! Bütün bir sezon boyunca Aykut Kocaman’ı övgü ile anlattın. Biz zaten Fenerbahçe’den bunu istiyorduk. Şimdi ne diyorsun?”
Dediklerini duyar gibiyim…
Arkadaşlar:
Aykut Kocaman, oyunu kuralına göre oynuyordu… Çağdaş futbol neyi gerektiriyorsa, onu yapıyordu… O kurallar çerçevesinde doğrusunu yapıyordu… Dünya Kupası onun doğruları yaptığını gösterdi…
Ben bu yazımda, “kural değişsin”, diyorum…

***
Günümüz futbolunda 11 oyuncu, bu alana fazla geliyor…
Ofsayt kuralı kalktığında alan daralamayacak… Bir hücum oyuncusu gidip rakip ceza alanında beklediğinde başına minimum iki oyuncu konmak zorunda kalınacak… Alanlar genişlediğinde yetenekleri sergilenmesi kolaylaşacak…
Rakip defansın iki santim önündeydi, çal düdüğü… Durdur oyunu da kalkacak!
Yandaki iki hakem de rahatlayacak…

**

Ronaldo’nun Portekiz’i gitti…
Messi’nin Arjantin’i,
James Rodríguez’in Kolombiya’sı,
Lozano'yanın Meksika’sı,
Luis Suarez’in Uruguay’ı…
En son;
Neymar ve Coutinho’nun Brezilya’sı kaybetti…
İnsanlar Rusya’ya, bunları izlemek için gitti,
“Oyunu oynamak isteyenler”, kaybetti…
“Kazanmak için oynayanlar, sistemli oynayanlar, taktik disipline uyanlar, az hata yapanlar, sona kaldı”…
Ben çok disiplinli düz adamların oynadığı, her hareketi planlanmış oyunu sevmiyorum…
Biraz doğaçlama, yetenek görmek istiyorum…
Ben dar alanı sevmiyorum…
“Açık alanda kimin ne becerisi varsa göstersin ve oynasın”, diyorum…
Messi’yi izlemek için televizyonun başına oturuyorum…
Maksimum iki dakika top ile oynayabiliyor…
Maç boyu on kez top ile bulaşabiliyor… Sekizinde rakibi ona o kadar yakın ki, sarı kart almadan devirebiliyor…
Bir kere geçerse, onu televizyonlar yüzlerce kez gösteriyor…
Deli misiniz arkadaş?
Adam geçebiliyorsa bir maç boyuna, 10 kez geçsin…
Bizler de keyifle izleyelim…
Niye daraltıyorsunuz alanı?

***

Bir de taç atışlarını sevmiyorum…
Neden “hazır ol duruşunda” atılır, bu taç atışları?
-------Anlamıyorum…
Maksat, top oyunda kalsın değil mi?
Topu dışarı çıkmaması için, dışarı atanı cezalandırmak lazım…
Tam tersine ödüllendiriyoruz… Daha doğrusu “esas duruşta taç attırarak”, taç atanı cezalandırıyoruz.
Bırakın adam istediği gibi kullansın.
İster tek eli ile gülle atar gibi… İster basketbolda pas atar gibi… İster ayağı, iste kafası ile…
Yeter ki yerinden ve hızlı kullansın…

***
Futbol bence radikal kararlar almalı!
Seyir zevki giderek düşüyor…
Bir futbol maçı izlerken, sosyal medya aktif biçimde kullanıla biliniyor…
Bence kuralı koyan Avrupalılar;
Oyunun kurallarını, kendi becerilerinin daha fazla olduğu alana göre devşiriyor…
Taktik disiplin, az hata yapmak ve mekanik oyun disiplini, duran top çalışması gibi üstün oldukları yetenekler, futbolun özüne hâkim oluyor…
Latin Amerikalıların ve Afrikalıların oyuna estetik katan çalımları, süratleri, topu sevip okşamaları, gibi oyunu güzelleştiren becerileri, değerini yitiriyor…
Bence futbol değerini yitiriyor…
Kazanmak için oyunu bozuyorlar…
Devam ederlerse oyunu kaybedecekler…
Oyunu yok edecekler…

 

 

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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