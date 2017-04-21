Obradovic, Bogdanovic, Talisca ve Fabricio

Beşiktaş, şansız takım…

Oyunun sonunda gülmez talih onun yüzüne…

Kader midir?

Bilemem…

Ancak yazık, çok yazık oldu…

Akşamüstü, Çarşıda idim…

Buram, buram kokladım…

Çok istiyordu Kartal…

Çok da çalıştı…

Ülke futbol standardının üstüne çıktı…

Taraftar, kalbini, ruhunu, mantığını koydu…

Talisca aklını, tekniğini, Fabrisco her şeyini koydu…

Babel, sol bek oldu…

Ama olmadı…

Son iki Penaltıyı atamadık, sağlık olsun!

Kartalıma yine hüsran düştü…

Uzun bir yolun başındalar…

Onlar tırmalayarak çıkmaya alışmışlar…

Hiç kolay kazanmamışlar…

İnanıyorum, bir gün bu yolu kupa ile taçlandıracaklar!

***

Onun adı, Fener!

Döner, döner yine yener!

Çocuk iken söylerdik… Yazarken hatırladım…

Demek ki, söyleyenlerin bir bildikleri varmış, doğruymuş…

11 yıldır OAKA'da Türk takımlarına yenilmeyen Panatinaikos, 3 gün içinde Fenerbahçe'ye 2 kez mağlup oldu.

Play Off tarihinde bir ilk gerçekleşti; İlk kez bir takım, rakibini kendi evinde üst üste iki kez yendi…

Onu adı, Obradovic;

Bu yıl kötü gitti işleri… 30 maçın sadece 7 tanesinde tam kadro oynayabildi…

Sakatlananlar, oyunu oynatanlardı(!)

“Rotasyonu eksik” dediler…

-----“Adam isterim” demedi…

Kaybetti ama bir gün bile “sakatım çoktu” demedi…

“Oyuncu mühendisliğini yapamadı” dediler,

--------Gitti, kendi evinde, ona gönül veren Atinalıların salonunda, iki kez üst üste Panatinaikos’u yendi…

3. kez Final Four’un kapısını araladı…

Ne diyelim biz ona;

Hep söylediğimizi söyleyelim; “Bir bildiği vardır” diyelim!

***

Bogdanovic için yazılacak bir şey yok…

25 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 1 de blok!

Sıfır kompleks ile büyük basketbolcu olunur mu?

Olunurmuş…

Avrupa’da bir tane daha örneği yok!

Hem takım oyuncusu, hem de sapına kadar basketbolcu…

Kalinic için de yazamıyorum…

“Basketbol bilek ile değil yürek ile oynanır” derler…

Bunu diyenler, Kalinic’i izlemişler, sonra demişler…

***

Nefes almakta zorlanırken, blok yapan adam gördünüz mü?

Ayakları bir birine dolanırken ribaunt alan gördünüz mü?

Sürekli çocukları okşayıp seven, onlara basketbolu sevdiren bir adam gördünüz mü?

Ben gördüm; Ekpe Udoh…

Udoh ve Bogdanovic toplam 69 verimlilik puanı almış…

Panahinaikos takımı ise toplam, 63 puan toplamış…

Bu akşam onların günüydü…

Yarın diğerleri sahne alacak…

Bizlerin heyecanı ve sevgisi, son topa kadar sürecek…

***

Salı günü, “Sarı” günü…

Ataşehir, “Sarı” olacak!

Cehennemde, küfürler ve tükürükler yiyen, bir adım bile geri atmayan takımımızı bağrımıza basmamızın günü…

Salı günü, şükran günü!

Öperek, alkışlayarak karşılayacağız onları…